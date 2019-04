ന്യൂഡല്‍ഹി: ഈസ്റ്റ് ഡല്‍ഹി ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥി ഗൗതം ഗംഭീറിന് രണ്ട് വോട്ടര്‍ ഐഡി കാര്‍ഡുകളുണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി രംഗത്ത്. എ.എ.പി നേതാവ് അതിഷി മര്‍ലിന ഗംഭീറിനെതിരെ കോടതിയില്‍ ക്രിമിനല്‍ കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്തു.

രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഗംഭീറിന് വോട്ടര്‍ ഐഡികളുള്ളത്. ഡല്‍ഹി കരോള്‍ ബാഗിലെയും രാജേന്ദര്‍ നഗറിലെയും വിലാസങ്ങളിലാണ് ഐഡി കാര്‍ഡുകളെന്നും അതിഷി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു. കരോള്‍ ബാഗിലെ വോട്ടര്‍ ആണ് താനെന്ന കാര്യം ഗംഭീര്‍ നാമനിര്‍ദേശ പത്രികക്കൊപ്പം നല്‍കിയ സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ മറച്ചുവെച്ചെന്നും ഇത് ആറ് മാസം വരെ തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

ഗംഭീറിന്റെ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലേയും വോട്ടര്‍ ഐഡികളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ അതിഷി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളടക്കമുള്ള നേതാക്കളും ഗംഭീറിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉടന്‍ അയോഗ്യനാക്കപ്പെടാന്‍ പോകുന്ന ഒരാള്‍ക്ക് വോട്ട് നല്‍കി വോട്ട് പാഴക്കരുതെന്ന് കെജ്‌രിവാള്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

ഗംഭീറിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം റദ്ദാക്കണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് നിര്‍ദേശിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് തീസ് ഹസാരി കോടതിയില്‍ എ.എ.പി. ഹര്‍ജി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

My appeal to the citizens of East Delhi Lok Sabha - pls don’t waste your vote by voting for @GautamGambhir; he is going to get disqualified sooner or later for having two Voter ID cards! अपना वोट व्यर्थ ना करें! #GambhirApradh pic.twitter.com/6bxGnT4n93