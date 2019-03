ന്യൂഡല്‍ഹി: മെയ് 12 ന് ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ അഭിമാന പോരാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് അം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി. കോണ്‍ഗ്രസുമായുള്ള മുന്നണി സാധ്യതയും അനിശ്ചിതത്വത്തിലായ സാഹചര്യത്തില്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ സര്‍വ ശക്തിയുമെടുത്ത് പോരാടാനാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ തീരുമാനം. പാര്‍ട്ടി നേതാക്കന്മാരും, ജനപ്രതിനിധികളും, വാളണ്ടിയര്‍മാരും ഉള്‍പ്പടെ ഒന്നര ലക്ഷം പ്രവര്‍ത്തകരെ സംസ്ഥാനത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കിറക്കാനാണ് പാര്‍ട്ടി തീരുമാനം.

പാര്‍ട്ടി കേഡര്‍മാരില്‍ ഏറ്റവും മികച്ച 14 ആളുകളെ ഉള്‍കൊള്ളിച്ച് ഒരു അടിയന്തിര പ്രതികരണ ടീമിനും പാര്‍ട്ടി രൂപം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ജനവിധി തേടുന്ന ഏഴ് പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെയും പാര്‍ട്ടി നേതാക്കന്മാരുടേയും ജനപ്രതിനിധികളുടേയും പ്രചാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തലാണ് ഇവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. 'ഇതൊരു പ്രത്യേക ടീമായിരിക്കും. ഇവരില്‍ രണ്ട് പേരെ വീതം രഹസ്യമായി സംസ്ഥാനത്തെ ഏഴ് മണ്ഡലങ്ങളിലും നിയോഗിക്കും. പാര്‍ട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങള്‍ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ എത്രത്തോളം നടപ്പിലാകുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഇവര്‍ പരിശോധിക്കും. പാര്‍ട്ടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടികളോട് ജനങ്ങള്‍ക്കുള്ള പ്രതികരണവും ഇവര്‍ രേഖപ്പെടുത്തും'- എഎപി ഡല്‍ഹി യൂണിറ്റ് കണ്‍വീനര്‍ ഗോപാല്‍ റായി വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളിലൊരാള്‍ സമയ ക്രമീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എട്ട് പൊതുപരിപാടികള്‍ റദ്ദാക്കിയത് ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കടുത്ത എതിര്‍പ്പുണ്ടാക്കിയ സംഭവമാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തില്ക്ക് നയിച്ചതെന്നും ഗോപാല്‍ റായി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വ്യാജവാര്‍ത്തകളെയും അപവാദ പ്രചരണങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാനും എ.എ.പി പുതിയ സംവിധാനമുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം 5,392 പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരെ സന്ദേശ വാഹകര്‍ എന്ന പദവിയില്‍ നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓരോ പോളിങ് സ്‌റ്റേഷനിലും രണ്ട് പേര്‍ വീതം. പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങള്‍ പ്രാദേശിക പ്രവര്‍ത്തകരിലേക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ ചുമതല. ആകെ എട്ട് വാര്‍ റൂമുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പാര്‍ട്ടിക്കുണ്ടാവുക. ഇവയെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന വാര്‍ റൂം പാര്‍ട്ടി ആസ്ഥാനത്തും പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

ഏഴ് ലോക്‌സഭ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും 70 നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുമായി 77 നിരീക്ഷകരേയും പാര്‍ട്ടി നിയോഗിക്കും. ലോക്‌സഭ നിരീക്ഷകരുടെ കീഴിലായിരിക്കും 10 നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലെ നിരീക്ഷകര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. ഇവരെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പാര്‍ട്ടി ആസ്ഥാനത്തെ വാര്‍റൂമില്‍ വിലയിരുത്തി സംക്ഷിപ്ത റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തയ്യാറാക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്‍പത്തെ അവസാന മൂന്ന് ദിവസങ്ങളില്‍ 1,38,160 പാര്‍ട്ടി കേഡര്‍മാരെ സംസ്ഥാനത്ത് നിയോഗിക്കും. പാര്‍ട്ടിക്ക് വേണ്ടി വോട്ടുറപ്പിക്കലും ജനങ്ങളെ വോട്ട് ചെയ്യിക്കലുമാകും ഇവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം.

