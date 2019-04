ന്യൂഡല്‍ഹി: ഈസ്റ്റ് ഡല്‍ഹിയിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥി ഗൗതം ഗംഭീറിനെതിരെ കേസെടുക്കാന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിര്‍ദേശം. അനുമതിയില്ലാതെ റാലി നടത്തിയതിനാണ് നടപടി. ഈസ്റ്റ് ഡല്‍ഹി റിട്ടേണിങ് ഓഫീസറോട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് കേസെടുക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്.

ഡല്‍ഹി ജംഗ്പുരയില്‍ ഈ മാസം 25-നാണ് ഗംഭീര്‍ മുന്‍കൂര്‍ അനുമതി തേടാതെ റാലി നടത്തിയത്. രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഐഡികാര്‍ഡുകളുണ്ടെന്ന ആരോപണവും ഗംഭീറിനെതിരെ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലായി വോട്ടുള്ള കാര്യം സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ മറച്ച് വെച്ച ഗംഭീറിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആംആദ്മി പാര്‍ട്ടിയെ കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കേസ് തിങ്കളാഴ്ച കോടതി പരിഗണിക്കും. മെയ് 12-നാണ് ഈസ്റ്റ് ഡല്‍ഹിയിലടക്കം തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

Content Highlights: Election Commission directs East Delhi Returning Officer to file an FIR against Gautam Gambhir,