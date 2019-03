ചെന്നൈ: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായതിന് പിന്നാലെ പ്രതിരോധമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ ചെന്നൈയില്‍ നിന്നും ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് പ്രത്യേക വിമാനം ഒഴിവാക്കി സ്വകാര്യ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തതായി ബി.ജെ.പി.

മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവില്‍ വന്നത്. തുടര്‍ന്നാണ് മന്ത്രി തന്റെ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളൊഴിവാക്കി യാത്ര ചെയ്തത്.

ചെന്നൈയില്‍ ഒരു പൊതുപരിപാടിക്കായി എത്തിയ മന്ത്രി സര്‍ക്കാര്‍ വാഹനങ്ങളും, സുരക്ഷാവാഹനങ്ങളും ഒഴിവാക്കി പാര്‍ട്ടി വാഹനത്തിലാണ് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് എത്തിയത്.

ചെന്നൈയില്‍ നിന്നും ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് വിമാനം പുറപ്പെടുന്നതിന് അല്പം മുന്‍പാണ് മന്ത്രി പ്രത്യേക വിമാനം ഒഴിവാക്കിയത്. രാത്രി 8.40 ന്റെ ഡല്‍ഹി വിമാനത്തിലാണ് മന്ത്രി യാത്ര ചെയ്തത്.

അതേ സമയം തന്നെ യാത്രയാക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞതായി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉറവിടങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: With Poll Code In Place Nirmala Sitharaman Avoids Special Aircraft Says BJP