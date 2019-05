ന്യൂഡല്‍ഹി: 2014-ല്‍ മോദിയേയും ബിജെപിയേയും അധികാരത്തിലെത്തിച്ചതടക്കം ഒട്ടേറെ രാഷ്ട്രീയ വിജയ കഥകളുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞനായ പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്. ഇത്തവണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യം ആന്ധ്രപ്രദേശിലായിരുന്നു. ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിനേയും ടിഡിപിയേയും മറിച്ചിട്ട് വൈ.എസ്.ആര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ ജഗന്‍ മോഹന്‍ റെഡ്ഡിക്ക് അധികാര കസേര നേടിക്കൊടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ദൗത്യം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നപ്പോള്‍ വൈഎസ്ആര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ആന്ധപ്രദേശ് തൂത്തുവാരുന്നതാണ് കാണാനായത്.

വൈ.എസ്.ആര്‍.കോണ്‍ഗ്രസ് ആന്ധപ്രദേശ് തൂത്തുവാരുന്ന കാഴ്ച ജഗനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൈദരാബാദിലെ വീട്ടിലിരുന്നാണ് പ്രശാന്ത് കിഷോര്‍ കണ്ടത്. 25-ല്‍ 22 ലോക്‌സഭാ സീറ്റുകളും 175 നിയമസഭാ സീറ്റുകളില്‍ 151 ഉം ജഗന്റെ വൈ.എസ്.ആര്‍.കോണ്‍ഗ്രസ് സ്വന്തമാക്കി. ആദ്യമായിട്ടാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വൈ.എസ്.ആര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധികാരത്തില്‍ വരുന്നത്.

പുതിയ ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വിജയത്തിന് പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച തന്റെ സംഘടനയായ ഇന്ത്യന്‍ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ആക്ഷനിലെ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും നന്ദി അറിയിച്ച് പ്രശാന്ത് കിഷോര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Thank you Andhra and colleagues at @IndianPAC for the landslide victory.

Congratulations and best wishes to the new CM @ysjagan