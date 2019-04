പാലക്കാട്: ഒറ്റപ്പാലത്ത് എല്‍.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ പര്യടനത്തിനിടെ ബൈക്കില്‍നിന്ന് വടിവാള്‍ വീണ സംഭവത്തില്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പരാതി നല്‍കി. വടിവാള്‍ വീണ സംഭവം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് എം. ധനീഷ് ലാല്‍ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ ടിക്കാറം മീണയ്ക്ക് പരാതി നല്‍കിയത്. സമൂഹത്തില്‍ അക്രമമുണ്ടാക്കാനും ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തി കൂടെനിര്‍ത്താനുമുള്ള ഗൂഢശ്രമമാണ് വടിവാള്‍ വീണതോടെ വെളിപ്പെട്ടതെന്നാണ് പരാതിക്കാരന്റെ ആരോപണം.

വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട് എല്‍.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി എം.ബി. രാജേഷ് ഒറ്റപ്പാലം പുലാപ്പറ്റയില്‍ പര്യടനം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന ബൈക്കില്‍നിന്ന് വടിവാള്‍ നിലത്തുവീണത്. ബൈക്കുകള്‍ കൂട്ടത്തോടെ വരുന്നതിനിടെ ഒരു ബൈക്ക് റോഡില്‍ വീഴുകയും അതില്‍നിന്ന് വടിവാള്‍ റോഡിലേക്ക് തെറിക്കുകയുമായിരുന്നു. സംഭവം ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതോടെ മറ്റു ബൈക്കുകള്‍ മറിഞ്ഞ ബൈക്കിനെ വളഞ്ഞുനിന്നു. തുടര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വടിവാളെടുത്ത് പോവുകയും ചെയ്തു.

സംഭവം വിവാദമായതോടെ കോണ്‍ഗ്രസും ബി.ജെ.പി.യും സി.പി.എമ്മിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സി.പി.എം അക്രമം നടത്തുന്നതിന്റെ തെളിവാണിതെന്നായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ്, ബി.ജെ.പി. നേതാക്കളുടെ ആരോപണം. സംഭവം നടന്ന പുലാപ്പറ്റ ഉമ്മനഴി, കോണിക്കഴി ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇടയ്ക്കിടെ സി.പി.എം.-കോണ്‍ഗ്രസ്, സി.പി.എം.-ബി.ജെ.പി. സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ നടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ്.

