ന്യൂഡല്‍ഹി: എ.ഐ.സി.സി. വക്താവും മാധ്യമവിഭാഗം കണ്‍വീനറുമായ പ്രിയങ്കാ ചതുര്‍വേദി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കോണ്‍ഗ്രസില്‍നിന്നു രാജിവെച്ച് ശിവസേനയില്‍ ചേര്‍ന്നത്. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മഥുരയില്‍ പത്രസമ്മേളനത്തിനിടെ തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയതിന് സസ്‌പെന്‍ഷനിലായ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളെ പാര്‍ട്ടി തിരിച്ചെടുത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് രാജിയെന്നായിരുന്നു പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാല്‍ പ്രിയങ്ക രാജിവെക്കാനുണ്ടായ കാരണം ഇതെല്ലെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവരുന്നത്.

പത്ത് വര്‍ഷത്തോളമായി പാര്‍ട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തനിക്ക് മുംബൈ നോര്‍ത്തില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ ഇത്തവണ അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രിയങ്ക ഏറെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേര്‍ന്ന ഊര്‍മിള മതോണ്ട്കര്‍ക്ക് സീറ്റ് നല്‍കിയതാണ് പ്രിയങ്കയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. ഇക്കാര്യം അവര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിനിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മുംബൈ നോര്‍ത്ത് മണ്ഡലത്തിലാണ് പ്രിയങ്കയുടെ സ്വദേശം

തന്നെ അവഗണിച്ച് ഊര്‍മിളക്ക് സീറ്റ് നല്‍കിയപ്പോള്‍ തന്നെ പ്രിയങ്ക ചതുര്‍വേദി ശിവസേന നേതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് നടക്കാന്‍ പോകുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അവര്‍ക്ക് ശിവസേന ജയം ഉറപ്പുള്ള ഒരു സീറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്‌തെന്നാണ് സുചന.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് രാജിവെച്ച പ്രിയങ്ക ചതുര്‍വേദി മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകമാണ്‌ ശിവസേനയിലെത്തിയത്‌. സേനാ നേതാവ് ഉദ്ധവ് താക്കറെയെ മുംബൈയിലെ വീട്ടിലെത്തി കണ്ട ശേഷമായിരുന്നു തീരുമാനം.

പത്തുവര്‍ഷംമുമ്പ് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിലൂടെയാണ് പ്രിയങ്ക രാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയത്. ഏതാനും ആഴ്ചകളായി തന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ പാര്‍ട്ടി വിലമതിക്കുന്നില്ലെന്നും കൂടുതല്‍ കാലം കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നില്‍ക്കുന്നത് ആത്മാഭിമാനത്തെ ചോദ്യംചെയ്യലാവുമെന്നും രാജിക്കത്തില്‍ പ്രിയങ്കയുടെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

