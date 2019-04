ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 95 മണ്ഡലങ്ങളിലേയ്ക്കാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഒഡീഷ, തമിഴ്‌നാട് എന്നിവടങ്ങളിലെ നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേയ്ക്കും വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്.

തമിഴ്‌നാട്(38), കര്‍ണാടക(14), മഹാരാഷ്ട്ര(10), ഉത്തര്‍പ്രദേശ്(8), അസം(5), ബിഹാര്‍(5), ഒഡിഷ(5), ഛത്തീസ്ഗഢ്(3), ബംഗാള്‍(3), ജമ്മുകശ്മീര്‍(2), മണിപ്പൂര്‍(1), പുതുച്ചേരി(1) എന്നിവയാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങള്‍. രാജ്യത്തെ 18 ശതമാനത്തോളം വോട്ടര്‍മാരാണ് രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പില്‍ പങ്കെടുക്കുക. 1629 സ്ഥാനാര്‍ഥികളാണ് ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ജനവിധി തേടുന്നത്.

വോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് പണം വിതരണം ചെയ്‌തെന്ന ആരോപണത്തെ തുടര്‍ന്ന് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വെല്ലൂരിലെയും ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നങ്ങളെത്തുടര്‍ന്ന് ത്രിപുര ഈസ്റ്റിലെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ കമ്മീഷന്‍ മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. മൂന്നാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഏപ്രില്‍ 23 ന് ഇവിടങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും.

നടന്‍ കമല്‍ഹാസന്‍, മകളും നടിയുമായ ശ്രുതി ഹാസന്‍ എന്നിവര്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താന്‍ ഊഴം കാത്ത് നില്‍ക്കുന്നു. ഫോട്ടോ: വി. രമേഷ്



രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ ജനവിധി തേടുന്ന പ്രമുഖര്‍:

ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള(ശ്രീനഗര്‍-ജമ്മു കശ്മീര്‍), ഹേമമാലിനി (മഥുര-യു.പി.), അശോക് ചാവന്‍(നാന്ദഡ്-മഹാരാഷ്ട്ര),ഡി.വി. സദാനന്ദ ഗൗഡ(ബെംഗളുരു നോര്‍ത്ത്-കര്‍ണാടക), എം. തമ്പിദുരൈ(കരൂര്‍-തമിഴ്‌നാട്), മുഹമ്മദ് സലീം(റായ്ഗഞ്ച്- ബംഗാള്‍), ദേവ ഗൗഡ(ഹാസന്‍-കര്‍ണാടക),ശോഭ കരന്തലജെ(ചിക്കമഗളൂരു-കര്‍ണാടക)

Karnataka: CM HD Kumaraswamy, his wife Anitha Kumaraswamy and their son & JD(S) candidate from Mandya, Nikhil, cast their votes at a polling station in Ramanagara. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/QPzBzKs2pP — ANI (@ANI) April 18, 2019

Karnataka: Defence Minister Nirmala Sitharaman casts her vote at polling booth 54 in Jayanagar of Bangalore South Parliamentary constituency. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/JEr2Bdtlf8 — ANI (@ANI) April 18, 2019

#Puducherry: Lieutenant Governor Kiran Bedi stands in queue to cast her vote in #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/ed5MxS7aVJ — ANI (@ANI) April 18, 2019

Tamil Nadu: CM Edappadi K Palanisamy cast his vote at a polling station in Edappadi, Selam. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/mnh6hBLwwx — ANI (@ANI) April 18, 2019

Tamil Nadu: Actor turned politician Rajinikanth casts his vote at the polling station in Stella Maris College, in Chennai Central parliamentary constituency. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/NfD3llN4J1 — ANI (@ANI) April 18, 2019

