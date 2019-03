കോഴിക്കോട്: വടകരയില്‍ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാര്‍ഥി പ്രഖ്യാപനം നടത്താത്തതില്‍ ആശങ്കയില്ലെന്ന് കെ. മുരളീധരന്‍. കിട്ടേണ്ട സ്ഥലത്തുനിന്ന് അനുവാദം ലഭിച്ചതിനുശേഷമാണ് വടകരയില്‍ പ്രചാരണം തുടങ്ങിയതെന്നും രാഹുല്‍ഗാന്ധി വയനാട്ടില്‍ മത്സരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

വടകരയില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി പ്രഖ്യാപനം നടത്താത്തത് വോട്ടര്‍മാരെയും സ്ഥാനാര്‍ഥിയെയും ബാധിച്ചിട്ടില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെല്ലാം വളരെ നല്ലരീതിയിലാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. ചോദിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് അനുവാദം ചോദിച്ചാണ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചതെന്നും ഇതൊന്നും പ്രചാരണത്തെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കെ. മുരളീധരന്‍ വിശദീകരിച്ചു.

വയനാട്ടില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം രാഹുല്‍ഗാന്ധിയെ വിമര്‍ശിക്കാന്‍ സി.പി.എമ്മും ബി.ജെ.പി.യും മത്സരിക്കുകയാണെന്നും ആരോപിച്ചു. രണ്ടുപാര്‍ട്ടികളും രാഹുല്‍ഗാന്ധിയെ വിമര്‍ശിക്കാന്‍ മത്സരിക്കുകയാണ്. സ്മൃതി ഇറാനിയെ കൂടുതല്‍ പുകഴ്ത്തുന്നത് സി.പി.എമ്മാണെന്നും കെ. മുരളീധരന്‍ ആരോപിച്ചു.

