കോഴിക്കോട്: വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നരേന്ദ്രമോദിയും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലായിരിക്കുമെന്ന് സി.പി.എം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി.

മോദിയുടെ ഭരണത്തില്‍ പണക്കാര്‍ പണക്കാരായും പാവങ്ങള്‍ പാവങ്ങളായും തുടരുന്നു. തൊഴിലില്ലായ്മയും വിലക്കയറ്റവും ജനങ്ങളെ പരമാവധി ദ്രോഹിച്ചു. ഇതിനുള്ള മറുപടിയാവും തിരഞ്ഞെടുപ്പെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് മണ്ഡലം എല്‍.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി എ. പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കക്കോടിയില്‍ സംസാരിക്കുകായായിരുന്നു യെച്ചൂരി.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണാര്‍ഥം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മോദി ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേരളത്തിന്റെ സംസ്‌കാരവും മൂല്യങ്ങളുമെല്ലാം അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നാണ്. എന്നാല്‍ കേരളം രാജ്യത്തിന് ഒരു മാതൃകാ സംസ്ഥാനമാണ്. മോദിയുടേയും ആര്‍.എസ്.എസിന്റേയും നേര്‍ വിപരീതമായ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. കേരളത്തില്‍ നിന്നാണ് മോദി കാര്യങ്ങള്‍ പഠിക്കേണ്ടതെന്നും യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു.

ഇവിടെ എല്‍.ഡി.എഫിനെ എതിര്‍ക്കാനാണ് രാഹുല്‍ വന്നത്. എന്ത് സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ നല്‍കുന്നത്? കേരളത്തില്‍ ബി.ജെ.പിയും യു.ഡി.എഫും തമ്മിലാണ് മത്സരമെന്നും എല്‍.ഡി.എഫ് പ്രധാനമല്ല എന്നുമാണ് ഇന്നലെ എ.കെ ആന്റണി പറഞ്ഞത്. നിങ്ങള്‍ ഒരു കാലത്ത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണ വാങ്ങിയത് ഓര്‍മയില്ലേയെന്നും യെച്ചൂരി ചോദിച്ചു.

കേരളത്തിന്റെ സംസ്‌കാരവും മാനവികതയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് കേരളത്തില്‍ ഒരു സീറ്റു പോലും ബിജെപിക്ക് ലഭിക്കാന്‍ പാടില്ല. രാജ്യ ചരിത്രത്തിലെ എറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആണ് നടക്കുന്നത്. മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമോ എന്ന് ഉറ്റുനോക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

ഇടതുപക്ഷം പാര്‍ലമെന്റില്‍ ശക്തിപ്പെടേണ്ടത് രാജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. 20ല്‍ 20 സീറ്റും ഇടതുപക്ഷം വിജയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയസാഹചര്യം ആണുള്ളത്. മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളം മാത്രമാണെന്നും യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു.

