വാരാണസി: തൊഴിലില്ലായ്മ വര്‍ധിച്ചുവെന്ന ആരോപണം തനിക്കെതിരായ പ്രതിപക്ഷ അജണ്ടകളുടെ ഭാഗമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി. തൊഴില്‍ എന്നത് ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ആശങ്കളിലൊന്നാണ്. നാസ്‌കോം- കോണ്‍ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം രാജ്യത്ത് തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആജ് തക് ചാനലിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു മോദിയുടെ മറുപടി.

ഓരോവര്‍ഷവും 2.5 കോടി തൊഴിലുകള്‍ രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഇപിഎഫ്ഒയുടെ കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 4.5 കോടിയോളം ആളുകള്‍ക്ക് മുദ്ര യോജന വഴി വായ്പ അനുവദിച്ചുവെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

ഗ്രാമീണരും കര്‍ഷകരും നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികള്‍ക്ക് പരിഹാരം കണാനുള്ള നടപടികള്‍ ബിജെപിയുടെ പ്രകടനപത്രികയില്‍ പറയുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കര്‍ഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കാനും വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാക്കാനുമുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് മുന്നില്‍ കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

കുടിവെള്ളം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതില്‍ ശ്രദ്ധവെയ്ക്കും. ആഗോള നിലവാരമനുസരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനമെന്ന ആശയമാണ് തങ്ങള്‍ക്കുള്ളതെന്നും മോദി വിശദീകരിച്ചു.

Content Highlights: Unemployment in India is an agenda driven by the Congress and the media- PM Modi