ലഖ്‌നൗ: ആര്‍.ജെ.ഡി. സ്ഥാനാര്‍ഥിപ്പട്ടികയില്‍ താന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്ന രണ്ടുപേരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് രണ്ടുദിവസത്തിനകം തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് തേജ് പ്രതാപ് യാദവ്. രണ്ടു സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ കാര്യത്തില്‍ ഉടന്‍ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കില്‍ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം താന്‍ പുതിയ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും തേജ് പ്രതാപ് യാദവ് പറഞ്ഞു.

സഹോദരന്‍ തേജസ്വി യാദവുമായി ഇക്കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഷെയോഹറിലും ജഹാനാബാദിലും പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ഥികളായി താന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്നവര്‍ മത്സരിക്കണം- തേജ് പ്രതാപ് യാദവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തേജ്പ്രതാപിന്റെ അനുയായികള്‍ക്ക് ആര്‍.ജെ.ഡി. സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതോടെയാണ് തേജ് പ്രതാപ് യാദവും തേജസ്വി യാദവും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉടലെടുത്തത്. തേജ്പ്രതാപ് നിര്‍ദേശിച്ചവര്‍ക്ക് സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതോടെ അദ്ദേഹം പാര്‍ട്ടിവിടുകയും പാര്‍ട്ടിയുടെ യുവജനവിഭാഗം ഉപദേശകസ്ഥാനം രാജിവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്നാണ് ലാലു റാബ്രി മോര്‍ച്ച എന്നപേരില്‍ പുതിയ രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടി രൂപവത്ക്കരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Content Highlights: two days to decide two candidates; tej pratap yadav's ultimatum to rjd tejashwi yadav