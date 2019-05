തിരുവനന്തപുരം: കാസര്‍കോട്ടെ തൃക്കരിപ്പൂരില്‍ കള്ളവോട്ട് ചെയ്ത സംഭവത്തില്‍ കേസെടുക്കാന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. തൃക്കരിപ്പൂരിലെ ബൂത്ത് നമ്പര്‍ 48 ല്‍ വോട്ടുചെയ്ത സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകന്‍ കെ. ശ്യാംകുമാറിനെതിരെയാണ് കേസെടുക്കാന്‍ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

ഇയാള്‍ രണ്ടുതവണ വോട്ടുചെയ്തതായി സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കേസെടുക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയത്. വൈകിട്ട് 6.20 മും 7.26 നും ഇയാള് വോട്ട് ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ബൂത്തില്‍ തിരക്കായിരുന്ന സമയത്ത് സെക്കന്‍ഡ് പോളിങ് ഓഫീസറിന്റെ അടുത്തെത്തിയാണ് ഇയാള്‍ രണ്ടുതവണയും വോട്ട് ചെയ്തത്. ഈ സമയം മറ്റ് പോളിങ് ഏജന്റുമാര്‍ ഇത് എതിര്‍ത്തിരുന്നില്ല. കാസര്‍കോട് കളക്ടറിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകൂടി പരിഗണിച്ചാണ് കേസെടുക്കാന്‍ മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയത്.

ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷന്‍ 134 പ്രകാരമാണ് ഇയാള്‍ക്കെതിരെ കേസെടുക്കുക. മാത്രമല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെയും കേസെടുക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്. ഇവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൃത്യവിലോപമുണ്ടായോ എന്ന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാനാണ് നിര്‍ദ്ദേശം.

Content Highlights: Thrikkarippur Bogus Vote case, CEO instruction to file case against those who cast Bogus Vote