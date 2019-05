ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ലോക്‌സഭാ കക്ഷിനേതാവ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മലയാളികളെയും പരിഗണിക്കുന്നു. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചാല്‍ ആദിര്‍രഞ്ജന്‍ ചൗധരി, മനീഷ് തിവാരി എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ്, ശശി തരൂര്‍, കെ മുരളീധരന്‍ തുടങ്ങിയ പേരുകളാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍ നേതൃസ്ഥാനം രാഹുല്‍ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് കെ മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു.

52 സീറ്റാണ് ഇത്തവണ കോണ്‍ഗ്രസിന് ലോക്‌സഭയില്‍ ലഭിച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തിരിച്ചടി നേരിട്ട പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷപദം തന്നെ ഒഴിയാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് രാഹുല്‍. അതിനാല്‍ തന്നെ ലോക്‌സഭയിലെ കക്ഷിനേതാവായേക്കില്ല.

പശ്ചിമ ബെംഗാളില്‍നിന്ന് വിജയിച്ച ആദിര്‍രഞ്ജന്‍ ചൗധരി, പഞ്ചാബില്‍നിന്ന് ജയിച്ച മനീഷ് തിവാരി എന്നിവരാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന പ്രമുഖര്‍. കേരളമാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ എം പിമാരെ നല്‍കിയത്-15 പേര്‍. ദീര്‍ഘകാലം ലോക്‌സഭാംഗമായിരുന്ന കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷിന് ദളിത് പ്രതിനിധിയെന്നത് കൂടുതല്‍ സാധ്യത നല്‍കുന്നു.

വിശ്വപൗരന്‍ എന്ന പ്രതിച്ഛായയും തിരുവനന്തപുരത്ത് തിളക്കമാര്‍ന്ന വിജയം നേടിയതും ശശി തരൂരിന് അനുകൂല ഘടകമാകുന്നു. കെ മുരളീധരനും സാധ്യത കല്‍പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ കക്ഷിനേതാവാകുന്ന വ്യക്തിയാകും ലോക്‌സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷനിരയെയും നയിക്കുക.

