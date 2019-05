പട്‌ന: ആര്‍ ജെ ഡി നേതാവ് ലാലുപ്രസാദ് യാദവിന്റെ മകന്‍ തേജ്പ്രതാപ് യാദവിന്റെ അംഗരക്ഷകര്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചു. തേജ്പ്രതാപിന്റെ കാറിന്റെ ചില്ല് തകര്‍ത്തെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ക്യാമറാമാനെ ഇവര്‍ മര്‍ദിച്ചത്.

സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐ പുറത്തുവിട്ടു. പട്‌നയില്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി തേജ്പ്രതാപ് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം.

#WATCH Tej Pratap Yadav's personal security guards in Patna beat a camera person after he allegedly broke the windscreen of Yadav's car. Tej Pratap Yadav was leaving after casting his vote. Yadav has filed an FIR in the incident. #Bihar pic.twitter.com/u1KzKDCGBG

അതേസമയം തന്നെ വധിക്കാന്‍ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും തന്റെ അംഗരക്ഷകര്‍ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും തേജ്പ്രതാപ് പ്രതികരിച്ചു. "വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി മടങ്ങുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ തന്റെ കാറിന്റെ ചില്ലില്‍ ഇടിച്ചത്". സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തേജ്പ്രതാപ് പറഞ്ഞു.

Tej Pratap Yadav in Patna, Bihar: My bouncers have not done anything. I was leaving after casting my vote when a photographer hit the windscreen of my car. I have filed an FIR in the incident. A conspiracy is being hatched to kill me. pic.twitter.com/60BAIbCxtB