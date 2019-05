ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ അമിത്ഷായ്ക്കും എതിരായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടലംഘന പരാതികളില്‍ നീതിയുക്തമായ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് നിര്‍ദേശിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്‌ കോണ്‍ഗ്രസ് നല്‍കിയ ഹര്‍ജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹര്‍ജി തള്ളിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ഇതിനോടകം നടപടികളെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കോടതി ഹര്‍ജി തള്ളിയത്. നടപടികളില്‍ പരാതിയുണ്ടെങ്കില്‍ മറ്റു അപ്പീല്‍ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കാനും കോടതി ഹര്‍ജിക്കാരോട് നിര്‍ദേശിച്ചു. ഇരുവര്‍ക്കും തുടര്‍ച്ചയായി ക്ലീന്‍ ചിറ്റ് നല്‍കിയ നടപടി പരിശോധിക്കണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

കമ്മിഷന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കടുത്ത വിവേചനമാണ് നേരിടുന്നതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസിന് വേണ്ടി ഹര്‍ജി നല്‍കിയ സുസ്മിത ദേവ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. മോദിയുടെയും അമിത് ഷായുടെയും വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങള്‍ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ 123-എ വകുപ്പ് പ്രകാരം അഴിമതിയായി കണക്കാക്കാന്‍ കമ്മിഷന്‍ തയ്യാറായില്ല. സമാനമായ പ്രസംഗങ്ങള്‍ നടത്തിയ മറ്റു നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ കമ്മീഷന്‍ നടപടിയെടുത്തെന്നും ആരോപിച്ചിരുന്നു.

ഇതിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മത്സരിക്കുന്ന വരാണസിയില്‍ തന്റെ നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക തള്ളിയതിനെതിരെ മുന്‍ ബിഎസ്എഫ് ജവാന്‍ തേജ് ബഹാദൂര്‍ യാദവ് നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയില്‍ കോടതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് വിശദീകരണം തേടി. സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടിയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥി ആയിട്ടാണ് തേജ് ബഹാദൂര്‍ പത്രിക സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നത്. കേസ് നാളെ വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

