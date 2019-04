റായ്ബറേലി: യുപിഎ ചെയര്‍പേഴ്‌സണും കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ അധ്യക്ഷയുമായ സോണി ഗാന്ധി റായ്ബറേലിയില്‍ നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിച്ചു. വന്‍ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ റോഡ് ഷോ നടത്തിയാണ് സോണിയ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ വരാണാധികാരിക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. മക്കളായ രാഹുലിനും പ്രിയങ്കയ്ക്കുമൊപ്പം കോണ്‍ഗ്രസ് സെന്‍ട്രല്‍ ഓഫീസില്‍ പൂജ നടത്തിയ ശേഷമാണ് അവര്‍ പത്രിക നല്‍കാനിറങ്ങിയത്. മരുമകന്‍ റോബര്‍ട്ട് വദ്രയും കൊച്ചുമക്കളായ റെയ്ഹാനും മിറായയും റോഡ്‌ഷോയിലും പൂജകര്‍മ്മങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തു.

റായ്ബറേലിയില്‍ ജനങ്ങള്‍ എന്നും എന്നെ സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണയും അവര്‍ വിജയിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും നാമനിര്‍ദേശപത്രിക സമര്‍പ്പിച്ച ശേഷം സോണിയ ഗാന്ധി പ്രതികരിച്ചു. 2004 ബിജെപി മറക്കരുതെന്നും മോദിക്കുള്ള മറുപടി വോട്ടര്‍മാര്‍ നല്‍കുമെന്നും സോണിയ പറഞ്ഞു.



റായ്ബറേലിയില്‍ ഇത് അഞ്ചാംതവണയാണ് സോണിയ ഗാന്ധി ജനവിധി തേടുന്നത്. 2014-ല്‍ മൂന്നരലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടിനാണ് സോണിയ ഇവിടെ നിന്ന് ലോക്‌സഭയിലെത്തിയത്. ആരോഗ്യ കാരണങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ഇത്തവണ സോണിയ മത്സരിക്കില്ലെന്നും പകരം പ്രിയങ്കയാകും റായ്ബറേലിയിറങ്ങുകയെന്നും പ്രചാരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷകനായ അജയ് അഗര്‍വാളിനെയാണ്‌ റായ്ബറേലിയില്‍ ബിജെപി സോണിയക്കെതിരെ രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബിഎസ്പി-എസ്പി സഖ്യം റായ്ബറേലിയിലും രാഹുല്‍ മത്സരിക്കുന്ന അമേഠിയിലും സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ നിര്‍ത്തിയിട്ടില്ല.

UPA Chairperson Smt. Sonia Gandhi, Congress President @RahulGandhi & GS I/c UP East Smt. @priyankagandhi attend a Puja ahead of Mrs. Gandhi's nomination in Rae Bareli, UP. #SoniaGandhiRaeBareli pic.twitter.com/l93tpGOfdq — Congress (@INCIndia) April 11, 2019

അമേഠിയില്‍ ബുധനാഴ്ച രാഹുല്‍ പത്രിക സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. രാഹുലിന്റെ എതിര്‍സ്ഥാനാര്‍ഥിയായ കേന്ദ്ര മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി ഇന്നാണ് പത്രിക സമര്‍പ്പിച്ചത്. പത്രിക സമര്‍പ്പണത്തിന് മുന്നോടിയായി സ്മൃതി ഇറാനിയും പൂജ നടത്തിയിരുന്നു.

Content Highlights: Sonia Gandhi With Her Children At Puja In Raebareli Before Nomination