കോഴിക്കോട്: വടകര മണ്ഡലം പിടിച്ച് നിര്‍ത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് യു.ഡി.എഫ് നേതൃത്വം വടകരയില്‍ കെ.മുരളീധരനെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും യു.ഡി.എഫിന് നിരുപാധികം പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ആര്‍.എം.പിക്ക് ഇത് നിലനില്‍പ്പിന്റെ കൂടി പോരാട്ടമാണ്. സി.പി.എമ്മിന്റെ വലതുപക്ഷ വ്യതിയാനം പറഞ്ഞ് പാര്‍ട്ടി വിട്ടവര്‍ വലതുപക്ഷത്തോട് ചേര്‍ന്നതോടെ ആര്‍.എം.പിക്ക് പ്രസക്തിയില്ലാതായി എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണമാണ് മണ്ഡലത്തിലുടനീളം സി.പി.എം നടത്തുന്നത്. ഇത് മറികടക്കാന്‍ ആര്‍.എം.പിക്ക് ഇത്തവണ അവരുടെ അസ്ഥിത്വം തെളിയിച്ചേ മതിയാവൂ.

പി.ജയരാജന്‍ എതിരാളിയായിട്ട് പോലും പ്രതീക്ഷിച്ച വോട്ട് ആര്‍.എം.പിക്ക് വടകരയില്‍ ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ നിലനില്‍പ്പ് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം. ആര്‍.എം.പി തകര്‍ന്നെന്ന സി.പി.എമ്മിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് അത് ശക്തി പകരുകയും ചെയ്യും. ഇതോടെയാണ് ഏത് വിധേനയും ജയരാജനെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ രംഗത്തിറങ്ങുക എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് ആര്‍.എം.പിയെത്തിയത്.

കെ.മുരളീധരന്റെ വിജയത്തിനായി പരസ്യ പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങുമെന്നറിയിച്ചിരിക്കുയാണ് ആര്‍.എം.പി നേതൃത്വം. സ്വന്തം നിലയിലാവും പ്രചാരണ പരിപാടികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക. പഞ്ചായത്ത് തോറും പ്രത്യേക കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ആര്‍.എം.പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എന്‍.വേണു മാതൃഭൂമി ഡോട്‌കോമിനോട് പറഞ്ഞു. ഏപ്രില്‍ മുന്നിന് മണ്ഡലം കണ്‍വെന്‍ഷനും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ച് പ്രചാരണത്തില്‍ സജീവമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ഇന്നലെ നടന്ന യു.ഡി.എഫ് കണ്‍വെന്‍ഷന് പിന്നാലെ ടി.പി.ചന്ദ്രശേഖരന്റെ വീട്ടില്‍നിന്നായിരുന്നു കെ.മുരളീധരന്‍ വടകരയിലെ പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചത്. യുഡിഎഫിന്റെ വിജയത്തിനായി പരസ്യ പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങുമെന്ന് കെ.കെ രമയും അറിയിച്ചിരുന്നു. യുഡിഎഫിനൊപ്പം പരസ്യ പ്രചാരണത്തിനില്ലെന്നായിരുന്നു ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ നിലപാട് ആര്‍എംപി മാറ്റി. മുരളീധരന്റെ വിജയത്തിനായി തുടക്കം മുതല്‍ ഒടുക്കം വരെ ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന് ആര്‍എംപി ഉറപ്പ് നല്‍കുകയും ചെയ്തു. ഇത് എതിര്‍ പക്ഷത്തെ ചെറുതല്ലാത്ത രീതിയില്‍ ആശങ്കയിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മണ്ഡലത്തില്‍ ലീഗും സജീവമായതോടെ കോലീബി ആരോപണത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കി സോഷ്യല്‍ മീഡിയല്‍ അടക്കം വ്യാപക പ്രചാരണമാണ് എതിരാളികള്‍ നടത്തുന്നത്. തങ്ങള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് വടകര മണ്ഡലത്തിലാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ ഏറെയുള്ള കുറ്റ്യാടി, നാദാപുരം, മണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.

പി.ജയരാജനെതിരെ വിധിയെഴുതാന്‍ ടി.പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ കൊലപാതകത്തിന് പുറമെ മണ്ഡലത്തിലെ മറ്റ് കൊലപാതകങ്ങളും സജീവ ചര്‍ച്ചയാക്കുമെന്നാണ് ആര്‍.എം.പി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പി.ജയരാജന്‍ പ്രതിയായിട്ടുള്ള കതിരൂര്‍ മനോജ് വധം അടക്കം ഉള്‍പ്പെടുന്ന മണ്ഡലമാണ് വടകര. ജയരാജന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകന്‍ പോലും ആര്‍.എം.പി.യില്‍ ഇല്ലെന്നും എന്‍.വേണു പറഞ്ഞു. ജയരാജന്റെ പരാജയമാണ് അന്തിമ ലക്ഷ്യം. മണ്ഡലത്തില്‍ ഏകദേശം 50,000ത്തോളം വോട്ട് തങ്ങള്‍ക്കുണ്ടെന്നും അത് പൂര്‍ണമായും ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

