കൊച്ചി: വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ നിന്ന് അന്യായമായി ആയിരക്കണക്കിന് പേരുകള്‍ നീക്കിയെന്ന ആരോപണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന്‍. യുഡിഎഫിന് വോട്ടുചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള വോട്ടര്‍മാരുടെ പേരുകളാണ് നീക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും അഞ്ചുമുതല്‍ 30 വരെയുള്ള വോട്ടര്‍മാരുടെ പേരുകള്‍ വെട്ടിയെന്നും വി.ഡി. സതീശന്‍ ആരോപിച്ചു.

കേരളത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തില്‍ ഇതുവരെയില്ലാത്ത തരത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ടുചെയ്ത വോട്ടര്‍മാരുടെ പേരുകള്‍ നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് വി.ഡി. സതീശന്‍ പറഞ്ഞു. കടുത്ത മത്സരങ്ങള്‍ നടക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ഇത് നിര്‍ണായകമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വോട്ടര്‍മാരുടെ പേരുകള്‍ നീക്കം ചെയ്തതിനെതിരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെയും നീതി ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കോടതിയെയും സമീപിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

താലൂക്ക് തലം മുതലുള്ള റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്വാധീനിച്ചാണ് ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുള്ളത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്ക് പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആരായാലും അവര്‍ക്ക് ജയിലില്‍ പോകേണ്ടിവരുമെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി നിഷ്പക്ഷ ഏജന്‍സി അന്വേഷിക്കണമെന്നും വി.ഡി. സതീശന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

