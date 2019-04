തിരുവനന്തപുരം: കേരളം ആവേശത്തോടെ രേഖപ്പെടുത്തിയ പോളിങ് ശതമാനത്തില്‍ പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ച് മുന്നണികള്‍. പോളിങ്ങ് ശതമാനത്തിലുള്ള വര്‍ദ്ധന തങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്ന് എല്‍ഡിഎഫും യുഡിഎഫും എന്‍ഡിഎയും ഇവകാശവാദമുന്നണിയിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക്..

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍

ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ വര്‍ഗീയ ചേരിതിരിവും വംശഹത്യയും കലാപങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചവര്‍ കേരളത്തില്‍ വന്ന് റോഡ് ഷോ നടത്തി ആളുകളെ അവരുടെ പാട്ടിലാക്കാമെന്ന് ധരിച്ചിരുന്നു. അവര്‍ തകര്‍ന്നടിയുന്നത് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നമുക്ക് കാണാനാകും.

എ. വിജയരാഘവന്‍ (എല്‍.ഡി.എഫ് കണ്‍വീനര്‍)

നിത്യജീവിതത്തിന്റെ വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് അപ്പുറത്ത് ചില വൈകാരിക തലങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പരിശ്രമവും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യുഡിഎഫും ബിജെപിയും നടത്തി. എന്നാല്‍ അതൊന്നും ജനങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നത് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ പോകുകയാണ്.

കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍

ഇലക്ഷന്‍ കമ്മീഷന്റെ ക്രമീകരണം സമ്പൂര്‍ണമായി പാളിയിരിക്കുകയാണ്. ഏതില്‍ കുത്തിയാലും താമരയ്ക്ക് പോകുന്ന യന്ത്രവും വന്നിട്ടുണ്ട്. മോദിയുടെ യന്ത്രം കേരളത്തിലും വന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

കാനം രാജേന്ദ്രന്‍

പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങള്‍ തള്ളിക്കളഞ്ഞതിന്റെ സൂചനയാണ് കേരളത്തിലെ മികച്ച പോളിങ്.

വി.എസ് അച്യുതാനന്ദന്‍

ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂല തരംഗമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പോളിങ് നല്‍കുന്ന സൂചന. ഭൂരിപക്ഷം സീറ്റുകളിലും ഇടതുപക്ഷം ജയിക്കും.

എം.പി വീരേന്ദ്രകുമാര്‍

കേരളത്തില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് വിജയിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

എ.കെ ആന്റണി

കേന്ദ്രത്തില്‍ ഭരണമാറ്റമുണ്ടാകാന്‍, അഞ്ച് വര്‍ഷം രാജ്യം ഭരിച്ച് ഇന്ത്യയെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്ന നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഏക നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി മാത്രമാണെന്ന് സാക്ഷര കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്.

രമേശ് ചെന്നിത്തല

രാഹുല്‍ ഗാന്ധി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായതോടെ കേരളത്തില്‍ രാഹുല്‍ തരംഗമാണ്. 20 ല്‍ 20 സീറ്റും നേടാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് കഴിയും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മോഹങ്ങള്‍ പൊലിയാന്‍ പോകുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കെതിരായുള്ള ശക്തമായ ജനവികാരം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രതിഫലിക്കും.

ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി

കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ പരാജയം തുറന്നുകാട്ടാന്‍ യുഡിഎഫിനു സാധിച്ചു. ഭരണനേട്ടം ഉയര്‍ത്തിക്കാണിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനു കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാല്‍ തന്നെ യുഡിഎഫ് മികച്ച വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ശ്രീധരന്‍പിള്ള

നരേന്ദ്രമോദിക്കും ബിജെപിക്കും അനുകൂലമായി ഏറ്റവും വലിയ ജനമുന്നേറ്റം കേരളത്തില്‍ ദൃശ്യമാകും. ഒട്ടേറെ സീറ്റുകള്‍ ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

കുമ്മനം രാജശേഖരന്‍

സത്യം ജയിക്കണം. നിരവധി കള്ള പ്രചാരണങ്ങള്‍ നടത്തി ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിച്ച് എന്‍.ഡി.എയെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ നടത്തുന്ന ഏത് ശ്രമങ്ങളും ജനങ്ങള്‍ ചെറുത്ത് തോപ്പിക്കും.

Content Highlight: Reaction of the leaders after Lok sabha election polling Kerala