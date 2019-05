കണ്ണൂര്‍: കള്ളവോട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് റദ്ദാക്കിയ കാസര്‍കോട്, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലകളിലെ ഏഴുബൂത്തുകളില്‍ റീപോളിങ് ആരംഭിച്ചു. കാസര്‍കോട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ നാലും കണ്ണൂരിലെ മൂന്നും ബൂത്തുകളിലാണ് റീപോളിങ് നടക്കുന്നത്.

രാവിലെ ഏഴുമുതല്‍ വൈകീട്ട് ആറുവരെ നടക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പില്‍ കര്‍ശന സുരക്ഷാസംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മിക്ക ബൂത്തുകളിലും രാവിലെ ആറരയോടെ തന്നെ വോട്ടര്‍മാരുടെ നീണ്ടനിര പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

റീപോളിങ് നടക്കുന്ന ബൂത്തുകളില്‍ കര്‍ശനമായ നിരീക്ഷണസംവിധാനങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയതായി കണ്ണൂര്‍ കളക്ടര്‍ മീര്‍ മുഹമ്മദലിയും കാസര്‍കോട് കളക്ടര്‍ ഡോ. ഡി. സജിത്ബാബുവും അറിയിച്ചു. ബൂത്തുകളില്‍ വെബ്കാസ്റ്റിങ്ങിനുപുറമേ വീഡിയോ കവറേജും ഉണ്ടാകും.

റീ പോളിംഗ് നടക്കുന്ന കാസര്‍കോട് ചീമേനി കൂളിയാട് സ്‌കൂളിലെ ബൂത്തില്‍ ക്യൂ നില്‍ക്കുന്ന വോട്ടര്‍മാര്‍. ഫോട്ടോ: രാമനാഥ് പൈ

തഹസില്‍ദാര്‍ റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാകും പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസര്‍മാര്‍. വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ റാങ്കിലുള്ളവരെ സെക്ടര്‍ ഓഫീസര്‍മാരായും ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഏപ്രില്‍ 23-ന് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാള്‍ ഒരുദ്യോഗസ്ഥന്‍വീതം എല്ലാ ബൂത്തിലും അധികമായുണ്ടാകും.

കാസർകോട് ചീമേനി കൂളിയാട് സ്കൂളിലെ ബൂത്തിൽ ബി.എൽ.ഒ മാരിൽ നിന്നു വോട്ടർ സ്ലിപ് വാങ്ങാൻ ക്യൂ നിൽക്കുന്നവർ. ഫോട്ടോ: രാമനാഥ് പൈ



റീപോളിങ് നടക്കുന്ന ബൂത്തുകള്‍

* പാമ്പുരുത്തി മാപ്പിള എ.യു.പി. സ്‌കൂള്‍, ബൂത്ത് നമ്പര്‍ 166

* കുന്നിരിക്ക യു.പി. സ്‌കൂള്‍ ബൂത്ത് നമ്പര്‍ 52, 53

* പിലാത്തറ യു.പി. സ്‌കൂള്‍ ബൂത്ത് നമ്പര്‍ 19

* പുതിയങ്ങാടി ജുമാഅത്ത് ഹൈസ്‌കൂള്‍ -69, 70 ബൂത്തുകള്‍

* കൂളിയാട് ഗവ. ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ -ബൂത്ത് നമ്പര്‍ 48

Content Highlights: re polling in seven booth's in kasargod, kannur loksabha constituencies