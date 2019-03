കല്‍പ്പറ്റ: രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വയനാട്ടില്‍ നിന്നും ലോക്‌സഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാന്‍ എടുത്ത തീരുമാനം ബി.ജെ.പിക്കും ഇടതുപക്ഷത്തിനും എതിരെ ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നടത്തിയ വിശ്വവിഖ്യാതമായ സര്‍ജിക്കല്‍ സ്‌ട്രൈക്കാണെന്ന് ടി.സിദ്ധിഖ്.

കേരളത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് ഘടകങ്ങളുടേയും, സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി നേരത്തേ മണ്ഡലത്തില്‍ പ്രചാരണത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ തന്റേയും ആഗ്രങ്ങള്‍ മാനിച്ച് വയനാട്ടില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും സിദ്ധിഖ് പറഞ്ഞു.

രാഹുലിന് വേണ്ടി സന്തോഷത്തോടെ സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുവെന്ന് സിദ്ധിഖ് നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഒരാഴ്ച നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വത്തിന് ശേഷമാണ് രാഹുല്‍ മത്സരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു എന്ന വിവരം കേന്ദ്ര നേതാക്കള്‍ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അറിയിച്ചത്.

