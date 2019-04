ന്യൂഡല്‍ഹി: അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ രാജ്യത്തെ നഗരങ്ങള്‍ സ്മാര്‍ട്ട് ആക്കുന്നതിന് മേയര്‍മാരെ നേരിട്ടുള്ള വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. മികച്ച നേതാക്കള്‍ക്കു മാത്രമേ സ്മാര്‍ട്ട് സിറ്റികള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ സാധിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രകടനപത്രിക ഇന്ന് പുറത്തിറക്കാന്‍ ഇരിക്കെയാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ട്വീറ്റ്.

നമ്മുടെ നഗരങ്ങളിലെ ജീവിതനിലവാരം ഉയര്‍ത്തുന്നതിന് മികച്ച ഭരണകര്‍ത്താക്കളെ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. അഞ്ചുവര്‍ഷ കാലാവധിയില്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മേയര്‍മാരും ഭരണസമിതികളും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഭരണസംവിധാത്തില്‍ ഓരോ മേഖലയിലും പ്രാവീണ്യമുള്ളവരും വിദഗ്ധരും ഉള്‍പ്പെടുന്ന സംഘങ്ങളായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടതെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 72,000 രൂപയുടെ വരുമാന പദ്ധതി നേരത്തെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, അധികാരത്തിലേറിയാല്‍ 10 മാസത്തിനകം 22 ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു.

Today, there are 22 Lakh job vacancies in Government.



We will have these vacancies filled by 31st March, 2020.



Devolution of funds from the Center to each State Govt for healthcare, education etc. will be linked to these vacant positions being filled.