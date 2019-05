ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഉണ്ടായ വന്‍ പരാജയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധി രാജിസന്നദ്ധത അറിയിച്ചുവെങ്കിലും കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തക സമിതി അത് തള്ളി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന്റെ പൂര്‍ണ ഉത്തരവാദിത്വം രാഹുല്‍ ഏറ്റെടുത്തു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താനുള്ള അനുമതി പ്രവര്‍ത്തക സമിതി രാഹുലിന് നല്‍കി.

ഈ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തില്‍ പാര്‍ട്ടിയെ നയിക്കാന്‍ രാഹുലിനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് രണ്‍ദീപ് സിങ് സുര്‍ജേവാല വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി. ക്രിയാത്മക പ്രതിപക്ഷമായി കോണ്‍ഗ്രസ് തുടരുമെന്ന് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിച്ച എ.ഐ.സി.സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.സി വേണുഗോപാല്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ജനവിധി അംഗീകരിക്കുന്നു.ഐക്യകണ്ഠേനെയാണ് പാര്‍ട്ടി രാഹുലിന്റെ രാജി സന്നദ്ധത തള്ളിയത്. ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രകടനം ദാരുണമായിരുന്നെന്ന് പറയാനാവില്ലെന്ന് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് എ.കെ ആന്റണി വ്യക്തമാക്കി. പാര്‍ട്ടി ഇക്കാര്യം വിശദമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യും. ഇപ്പോള്‍ പൊതുവായ ചര്‍ച്ചകള്‍ മാത്രമാണ് നടന്നതെന്നും ആന്റണി വ്യക്തമാക്കി.

ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അപ്രതീക്ഷിത പരാജയമാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രചാരണം നടത്തിയിട്ടും പാര്‍ട്ടി 52 സീറ്റുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോയി. 2014ല്‍ നേടിയതിനേക്കാള്‍ എട്ട് സീറ്റുകള്‍ മാത്രമാണ് പാര്‍ട്ടിക്ക് നേടാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. കുടുംബത്തിന്റെ കോട്ടയായിരുന്ന അമേഠിയില്‍ പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഗാന്ധി ബി.ജെ.പി നേതാവ് സ്മൃതി ഇറാനിയോട് പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

