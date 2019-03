ന്യൂഡല്‍ഹി: ‌പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് നരേന്ദ്ര മോദിയേക്കാൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയാണ് പട്ടികജാതി വിഭാഗവും മുസ്ലീങ്ങളും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതെന്ന് സർവേ ഫലം. ഇന്ത്യാ ടുഡേ നടത്തിയ സര്‍വേയിലാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

41 ശതമാനം പട്ടിക ജാതി വിഭാഗക്കാര്‍ നരേന്ദ്രമോദി വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയാകണമെന്ന് പറയുമ്പോള്‍ 44 ശതമാനവും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കസേരയിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നത്. പട്ടികവര്‍ഗ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ജനുവരിയില്‍ നടത്തിയ സര്‍വേ ഫലത്തെക്കാളും പത്ത് ശതമാനം രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് പിന്തുണ കൂടിയപ്പോള്‍ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ആറ് ശതമാനം കുറവാണ് ഉണ്ടായത്.

എന്നാല്‍ നരേന്ദ്ര മോദി തന്നെ വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയാകണമെന്നാണ് പൊതു സർവേയിൽ പറയുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് 52 ശതമാനത്തോളം പേരുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചപ്പോൾ രാഹുല്‍ഗാന്ധിക്ക് 33 ശതമാനം മാത്രമാണ് പിന്തുണ.

പുതിയ സർവെ അനുസരിച്ച് 61 ശതമാനം മുസ്ലീം മതവിശ്വാസികളും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജനുവരിയില്‍ ഇത് 57 ശതമാനമായിരുന്നു.

ഈ വിഭാഗത്തിൽ 18 ശതമാനം മാത്രമാണ് നരേന്ദ്രമോദിയെ വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രി കസേരയില്‍ തിരിച്ചുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

