ന്യൂഡല്‍ഹി: റഫാൽ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമര്‍ശത്തില്‍ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹര്‍ജിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു. കാവല്‍ക്കാരന്‍ കള്ളനാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞു'വെന്ന തന്റെ പരാമര്‍ശത്തില്‍ ഖേദംപ്രകടിപ്പിച്ച് രാഹുല്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കിയിരുന്നു.

ബി.ജെ.പി. എം.പി. മീനാക്ഷി ലേഖി നല്‍കിയ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹര്‍ജിയില്‍ വാക്കാല്‍ വിശദീകരണം തേടിയപ്പോഴായിരുന്നു രാഹുല്‍ സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ ഇന്ന് രാഹുലിന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ മനു അഭിഷേക് സിങ്വി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോഴാണ് നോട്ടീസ് അയക്കാമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞത്. കോടതിയലക്ഷ്യ ഹര്‍ജിയും റഫാൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജിയും ഏപ്രില്‍ 30-ന് കോടതി പരിഗണിക്കും. തന്റെ മറുപടി അംഗീകരിച്ചു ഹര്‍ജി തള്ളണമെന്ന രാഹുലിന്റെ ആവശ്യം കോടതി തള്ളി.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണച്ചൂടില്‍ നില്‍ക്കെ, കോടതിയുത്തരവ് വായിക്കുംമുമ്പ് മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളെ ആസ്പദമാക്കിയായിരുന്നു തന്റെ പരാമര്‍ശം. അതിനെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികള്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുെവെന്ന് രാഹുല്‍ സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു

കാവല്‍ക്കാരന്‍ കള്ളനാണെന്ന രാഷ്ട്രീയമുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ കോടതിക്ക് ഇടപെടാനാവില്ലെന്നും രാഹുല്‍ സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി. കാവല്‍ക്കാരന്‍ കള്ളനാണെന്ന തന്റെ രാഷ്ട്രീയമുദ്രാവാക്യം മുറുകെപ്പിടിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ബി.ജെ.പി. നേതാക്കളെ കോടതിയുത്തരവ് ദുര്‍വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തതില്‍ വിമര്‍ശിച്ചുമാണ് സത്യവാങ്മൂലം.

