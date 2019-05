ന്യൂഡല്‍ഹി: കഴിഞ്ഞദിവസം രാഹുല്‍ഗാന്ധി ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പങ്കുവെച്ച ചിത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറല്‍. ഹിമാചല്‍പ്രദേശിലെ ഉനയില്‍വച്ച് ഹെലികോപ്റ്ററിന് തകരാര്‍ സംഭവിച്ചപ്പോള്‍ അത് പരിഹരിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് രാഹുല്‍ഗാന്ധി ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം തന്നെ രാഹുലിന്റെ ചിത്രവും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാവുകയായിരുന്നു.

ഹിമാചല്‍പ്രദേശിലെ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ റാലിയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ പോകുന്നതിനിടെ രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ സാങ്കേതിക തകരാര്‍ കാരണം പണിമുടക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഹെലികോപ്റ്റര്‍ തകരാര്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ വിദഗ്ദര്‍ എത്തിയെങ്കിലും കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ വെറുതെ കൈയും കെട്ടി നോക്കിനിന്നില്ല. പകരം തകരാര്‍ പരിഹരിക്കാനായി അദ്ദേഹവും മറ്റുള്ളവര്‍ക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്നു. ഇതിനിടെ ആരോ പകര്‍ത്തിയ ചിത്രമാണ് പിന്നീട് രാഹുല്‍ഗാന്ധി ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്.

ഉനയില്‍വെച്ച് ഹെലികോപ്റ്ററിന് സാങ്കേതിക തകരാറുണ്ടായെന്നും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുനിന്ന് അതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പരിഹരിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം ചിത്രത്തോടൊപ്പം കുറിച്ചു. ഒരു നല്ല ടീംവര്‍ക്കാണ് പ്രശ്‌നം പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കാന്‍ സഹായിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്റെ ചിത്രവും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി. അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് നിരവധി പേരാണ് ഈ ചിത്രം ഷെയര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

