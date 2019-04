ന്യൂഡല്‍ഹി: ബി ജെ പിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രകടന പത്രികയെ വിമര്‍ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ബി ജെ പി പ്രകടനപത്രിക ഒറ്റപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദമാണെന്നും ദീര്‍ഘവീക്ഷണമില്ലാത്തതാണെന്നും രാഹുല്‍ ആരോപിച്ചു. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ വിമര്‍ശനം.

കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രകടനപത്രിക രൂപവത്കരിക്കപ്പെട്ടത് ചര്‍ച്ചകളിലൂടെയാണെന്നും അത് ദശലക്ഷത്തിലധികം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ശബ്ദമാണെന്നും രാഹുല്‍ ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

ശക്തമായതും വിവേകത്തോടെയുള്ളതുമാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രകടനപത്രികയെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു. ബി ജെ പിയുടെ പ്രകടനപത്രിക രൂപവത്കരിക്കപ്പെട്ടത് അടച്ചിട്ട മുറിയിലാണ്. അത് ഒറ്റപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദമാണ്. ദീര്‍ഘവീക്ഷണമില്ലാത്തതും ധാര്‍ഷ്ട്യം നിറഞ്ഞതുമാണ് ബി ജെ പി പ്രകടന പത്രികയെന്നും രാഹുല്‍ ട്വീറ്റില്‍ കുറിച്ചു.

The Congress manifesto was created through discussion. The voice of over a million Indian people it is wise and powerful.



The BJP Manifesto was created in a closed room. The voice of an isolated man, it is short sighted and arrogant.