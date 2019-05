ഭോപാല്‍: ദിവസം മൂന്നു മണിക്കൂര്‍ മാത്രം ഉറങ്ങാറുള്ളുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെ സംവാദത്തിന് ക്ഷണിച്ച് രാഹുല്‍ഗാന്ധി. രാജ്യത്തെ അഴിമതി, നോട്ടുനിരോധനം, ജി.എസ്.ടി. കര്‍ഷകരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ചത്. എന്‍.ഡി. ടി.വി.യ്ക്ക് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്റെ വെല്ലുവിളി.

കഠിനമായി ജോലിചെയ്യുന്നുവെന്ന് പറയുന്ന, മൂന്നുമണിക്കൂര്‍ മാത്രം ഉറങ്ങുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെ സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന് തന്നോട് വ്യക്തിപരമായ വെറുപ്പാണെന്നും രാഹുല്‍ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ഇത് സ്‌നേഹം നിറഞ്ഞ രാജ്യമാണ്. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം രാജ്യത്ത് വെറുപ്പ് നിറച്ചു. പൊതുപരിപാടികളില്‍ സ്‌നേഹത്തോടെ മാത്രമാണ് ഞാന്‍ അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചതും കണ്ടതും. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം ഒരു മറുപടിയും നല്‍കിയില്ല. ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തോട് ബഹുമാനത്തോടെ സംസാരിച്ചു. പക്ഷേ, അദ്ദേഹം എന്നോട് സംസാരിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല- രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

ജനങ്ങളെ കേള്‍ക്കാതെ രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുകയാണെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് നല്ലരീതിയില്‍ ഭരിക്കാനാകില്ലെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ആര്‍ക്കും മോദിയെ തോല്‍പ്പിക്കാനാകില്ലെന്ന് അഞ്ചുവര്‍ഷം മുമ്പ് ചിലര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ, ഞങ്ങള്‍ പിന്‍വാങ്ങിയില്ല. പാര്‍ലമെന്റിലും പുറത്തും ഞങ്ങള്‍ പോരാട്ടം തുടര്‍ന്നു. ഇപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം ഭയന്നിരിക്കുകയാണ്. നരേന്ദ്രമോദി വിജയിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോള്‍ ആരും പറയുന്നില്ല- കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ വിശദീകരിച്ചു.

ബി.ജെ.പി-ആര്‍.എസ്.എസ് പ്രത്യയശാസ്ത്രവും പുരോഗമനശക്തികളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നതെന്നും രാഹുല്‍ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. നരേന്ദ്രമോദി രാജീവ് ജി, നെഹ്‌റു ജി, ഇന്ദിരാ ജി എന്നിവരെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. പക്ഷേ, സത്യമെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അദ്ദേഹം നുണ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും എനിക്കറിയാം. ഇതെല്ലാം മെയ് 23-ന് വ്യക്തമാകും- രാഹുല്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

