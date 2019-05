ന്യൂഡല്‍ഹി: സമ്മര്‍ദം തുടരേണ്ടതില്ല, ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ മറ്റൊരാളെ പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് കണ്ടെത്തിക്കൊള്ളാന്‍ രാഹുലിന്റെ നിര്‍ദേശം വന്നതോടെ കോണ്‍ഗ്രസ് വിഷമവൃത്തത്തിലായി.

മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളും രാഹുലിന്റെ വിശ്വസ്തരായ യുവനേതാക്കളും മാറിമാറി മൂന്നു ദിവസമായി രാഹുലിനെ അനുനയിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം വഴങ്ങാന്‍ തയ്യാറല്ല.

പാര്‍ട്ടി നേതാക്കള്‍ക്ക് പുറമേ ഡി.എം കെ അധ്യക്ഷന്‍ എം.കെ സ്റ്റാലിനും രാഹുലിനെ ഫോണില്‍ വിളിച്ച് തുടരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാഹുലിന്റെ തീരുമാനം ആത്മഹത്യാപരമായിരിക്കുമെന്ന് ആര്‍ജെഡി നേതാവ് ലാലുപ്രസാദ് യാദവും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അതേസമയം ലോക്‌സഭയിലെ കക്ഷിനേതൃസ്ഥാനം രാഹുല്‍ ഏറ്റെടുത്തേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പാര്‍ട്ടിക്കേറ്റ കനത്ത പരാജയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അധ്യക്ഷപദത്തില്‍നിന്ന് രാജിവെക്കാനുള്ള തീരുമാനം രാഹുല്‍ സ്വീകരിച്ചത്.

രാജി തീരുമാനത്തില്‍നിന്ന് പിന്നോട്ടു പോകാന്‍ നിരവധി മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചെങ്കിലും നിലപാടില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുകയായാണ് രാഹുല്‍. 52 സീറ്റുകളാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന് നേടാനായത്. ആകെ അംഗസംഖ്യയുടെ പത്തുശതമാനം അംഗങ്ങളില്ലാത്തതിനാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് ഇത്തവണ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനവും ലഭിച്ചേക്കില്ല.

രാഹുലിന്റേത് ഉറച്ചനിലപാടാണെന്ന് ചില നേതാക്കള്‍ക്കെങ്കിലും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതോടെ താത്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും പുതിയൊരാളെ പാര്‍ട്ടി തലപ്പത്തേക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടിവരും.

content highlights: rahul gandhi asked congress to find new president within one month