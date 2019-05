ന്യൂഡല്‍ഹി: അര്‍ബുദം ബാധിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ രണ്ടര വയസ്സുകാരിയെ എ.ഐ.സി.സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ഇടപെട്ട് സ്വാകാര്യ വിമാനത്തില്‍ ഡല്‍ഹി എയിംസ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ പ്രയാഗ് രാജില്‍ നിന്നാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം സ്വകാര്യ വിമാനത്തില്‍ രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ തിരക്കിനിടെയാണ് അര്‍ബുദം ബാധിച്ച് മരണത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിയ രണ്ടര വയസുകാരിയെപ്പറ്റി പ്രിയങ്ക അറിയുന്നത്. പ്രയാഗ് രാജിലെ കമലാ നെഹ്‌റു ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു പെണ്‍കുട്ടി. ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായതോടെയാണ് ഡല്‍ഹി എയിംസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടിവന്നത്.

പ്രയാഗ്‌രാജില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നടത്തിവന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ്‌ രാജീവ് ശുക്ല വിവരം അറിഞ്ഞയുടന്‍ കുട്ടിയെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാന്‍ പ്രിയങ്കയുടെ സഹായം തേടുകയായിരുന്നു. പ്രിയങ്ക ഉടന്‍ കുട്ടിയെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും വിമാനമാര്‍ഗം ഡല്‍ഹിയിലെത്തിക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടി ഭാരവാഹികള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

പ്രയാഗ്‌രാജില്‍ പ്രചാരണത്തിന് എത്തിയ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദീന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരും ഡല്‍ഹിയിലേക്കുള്ള യാത്രയില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തെ അനുഗമിച്ചു. പെണ്‍കുട്ടിയെ പ്രിയങ്ക പിന്നീട് ആശുപത്രിയില്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

