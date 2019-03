ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കം കുറിച്ച് എ.ഐ.സി.സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാഗാന്ധിയുടെ മൂന്ന് ദിവസത്ത 'ഗംഗായാത്ര'. പ്രയാഗ് രാജില്‍നിന്ന് വാരാണസിവരെയാണ് യാത്ര. ഇതില്‍ 140 കിലോമീറ്റര്‍ ബോട്ടിലാണ് യാത്ര. ബഡെ ഹനുമാന്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രാര്‍ഥന നടത്തിയ ശേഷം ത്രിവേണി സംഗമത്തിലെത്തിയാണ് പ്രിയങ്കയുടെ യാത്രക്ക് തുടക്കമായത്.

യാത്രക്ക് മുമ്പായി മുത്തശ്ശി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജനിച്ച സ്വരാജ്ഭവനിലെ റൂമിന്റെ ചിത്രവും മുത്തശ്ശിക്കൊപ്പമുള്ള ഓര്‍മകളും പ്രിയങ്ക ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഞായറാഴ്ച ലഖ്‌നൗവിലെത്തിയ പ്രിയങ്ക യോഗി സര്‍ക്കാരിനെതിരേ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന സംഘങ്ങളുമായും പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. യാത്രയിലുടനീളം ജനാഭിപ്രായം തേടി സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് തുറന്ന കത്തും പ്രിയങ്ക പുറത്തുവിട്ടു. ''വിശുദ്ധനദിയായ ഗംഗയിലൂടെ ഞാന്‍ എത്തും. ജലമാര്‍ഗവും ബസിലും തീവണ്ടിയിലും നടന്നും ഞാന്‍ വരികയാണ്. സത്യത്തിന്റെയും തുല്യതയുടെയും പ്രതീകമാണ് ഗംഗ. അത് ഗംഗ-യമുന സംസ്‌കാരത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. ഗംഗയ്ക്ക് വിവേചനമില്ല. ഈ ആത്മീയഭൂമിയുമായി എനിക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വേദനകള്‍ അറിയാതെ രാഷ്ട്രീയമാറ്റം സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ വാതില്‍പ്പടിയില്‍ ആത്മാര്‍ഥമായ സംഭാഷണത്തിന് ഞാന്‍ എത്തുന്നത്''-പാര്‍ട്ടിയുടെ കാലാളാണ് താനെന്നും പ്രിയങ്ക പറയുന്നു.

2014-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബി.ജെ.പി. വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഗംഗാ ശുദ്ധീകരണം പ്രിയങ്ക യാത്രയില്‍ ചര്‍ച്ചയാക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഗംഗാതീരത്ത് താമസിക്കുന്ന പിന്നാക്കക്കാരും പട്ടികജാതിക്കാരുമായ ജനവിഭാഗങ്ങളെ യാത്രയില്‍ അവര്‍ കാണും.

കിഴക്കന്‍ യു.പി.യുടെ ചുമതലയുള്ള എ.ഐ.സി.സി. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായശേഷം രണ്ടാമതും സംസ്ഥാനത്തെത്തിയ പ്രിയങ്ക അനുയായികള്‍ക്കും പാര്‍ട്ടി നേതാക്കള്‍ക്കും നല്‍കിയ ആവേശം ചെറുതല്ല.

ഹോളി ആഘോഷത്തലേന്ന് മോദിയുടെ മണ്ഡലമായ വാരാണസിയിലാണ് പ്രിയങ്കയുടെ യാത്ര സമാപിക്കുക. ക്ഷേത്രദര്‍ശനം, നെയ്ത്തുകാരുമായി സംവാദം തുടങ്ങിയവയും ഉണ്ടാവും. ഹോളി ആഘോഷത്തിലും പങ്കെടുക്കും. യു.പി.യുടെ മകളായ പ്രിയങ്കയെ കാണാനും കേള്‍ക്കാനും ജനങ്ങള്‍ ആവേശത്തിലാണെന്ന് മുന്‍മന്ത്രിയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ സുരേന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു.

स्वराज भवन के आँगन में बैठे हुए वह कमरा दिख रहा है जहाँ मेरी दादी का जन्म हुआ। रात को सुलाते हुए दादी मुझे जोन ऑफ आर्क की कहानी सुनाया करती थीं। आज भी उनके शब्द दिल में गूँजते हैं। कहती थीं- निडर बनो और सब अच्छा होगा। pic.twitter.com/q8Ecdb2RsL — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) March 17, 2019

