ലഖ്‌നൗ: കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വയനാടില്‍ മത്സരിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ തുടരുന്നതിനിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നാം മണ്ഡലമായ അമേഠിയില്‍ ഇന്ന് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ റോഡ് ഷോയും റാലിയും. അമേഠിയിലും റായ്ബറേലിയിലുമടക്കം മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രചാരണ പരിപാടികള്‍ക്കാണ് പ്രിയങ്ക യുപിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച ഫൈസാബാദ് മുതല്‍ അയോധ്യവരെയുള്ള 50 കിലോമീറ്റര്‍ റോഡ് ഷോയാണ് പ്രിയങ്കയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തില്‍ ശ്രദ്ധേയമാവുക. യുപിയിലെ സുപ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അവര്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്നുണ്ട്. പ്രിയങ്കയുടെ ക്ഷേത്ര സന്ദര്‍ശനത്തിനെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

ഇന്ന് രാവിലെ ലഖ്‌നൗവിലെത്തിയ പ്രിയങ്ക കോണ്‍ഗ്രസ് ബൂത്ത് പ്രവര്‍ത്തകരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും അമേഠിയിലേക്കും റായ്ബറേലിയിലേക്കും പോകുക. അമേഠിയില്‍ രാഹുലിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തി സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ പ്രചാരണവും മറുഭാഗത്ത് കൊഴുക്കുകയാണ്.

അതേ സമയം അമേഠിയെ കൂടാതെ കൂടാതെ ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ഒരു മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്ന് കൂടി രാഹുല്‍ മത്സരിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്ക് ഇതുവരെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. തീരുമാനം ഇന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞത്‌. വയനാടില്‍ മത്സരിക്കമെന്ന കേരള നേതാക്കളുടെ ആവശ്യത്തിന് പുറമെ രാഹുലിനെ കര്‍ണാടകത്തിലെത്തിക്കാനും അവിടുത്തെ നേതാക്കളുടെ സമ്മര്‍ദ്ദമേറി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കര്‍ണാടകത്തില്‍ മത്സരിക്കുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുമുണ്ടായിരുന്നു.

കേരളമുള്‍പ്പെടുന്ന മൂന്നാംഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നാമനിര്‍ദേശ പട്ടിക സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള അവസാനത്തീയതി ഏപ്രില്‍ നാലിനാണ്. അതുകൊണ്ട് രാഹുലിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വപ്രഖ്യാപനം ഉടന്‍ ഉണ്ടാകുെമന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

കേരളം, കര്‍ണാടക, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്ര പി.സി.സി.കള്‍ രാഹുല്‍ തങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്ത് മത്സരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതില്‍ ആന്ധ്രയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും മത്സരിക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. കര്‍ണാടകവും കേരളവും മാത്രമാണ് അന്തിമപരിഗണനയില്‍. കേരളനേതൃത്വം ഒന്നടങ്കം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാല്‍ വയനാട്ടില്‍ മത്സരിക്കുന്ന കാര്യം സജീവപരിഗണനയിലാണ്.

Content Highlights: Priyanka Gandhi kicks off 3-day tour of UP in Amethi today-rahul gandhi wayand contest