ബെംഗളുരു: കര്‍ണാടകയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചരണറാലി കാണാന്‍ മരത്തില്‍ കയറിയിരുന്ന് ബി ജെ പി പ്രവര്‍ത്തകര്‍. പ്രവര്‍ത്തകര്‍ മരത്തിലിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതോടെ താഴെ ഇറങ്ങാന്‍ പ്രസംഗം നിര്‍ത്തി മോദി അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. മംഗലാപുരത്ത് ശനിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം.

"നിങ്ങള്‍ സുരക്ഷിതരാണോ? ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കൂ. നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാല്‍ എനിക്ക് വളരെ ദുഃഖമുണ്ടാകും. എന്റെ അഭ്യര്‍ഥനയാണ്. വിരോധമില്ലെങ്കില്‍ താഴെയിറങ്ങൂ. ഇത്തരം റിസ്‌ക് എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ഞാന്‍ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണ്. വീണ്ടും വരും. വീണ്ടും കാണാം",മോദി പറഞ്ഞു.

പ്രവര്‍ത്തകരോട് മോദി താഴെ ഇറങ്ങാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ വീഡിയോ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

#WATCH: Prime Minister Narendra Modi urges people to climb down the trees at his public rally in Mangaluru, as the crowd swells. #Karnataka pic.twitter.com/0SeGmY4ZH3