ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്രത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കാന്‍ എന്‍ ഡി എ പാര്‍ലമെന്ററി പാര്‍ട്ടി നേതാവ് നരേന്ദ്ര മോദിയെ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ക്ഷണിച്ചു. ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ നേതൃത്വം നല്‍കിയ എന്‍ ഡി എ സംഘം സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണത്തിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് രാഷ്ട്രപതിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.

ശിരോമണി അകാലിദള്‍ നേതാവ് പ്രകാശ് സിങ് ബാദല്‍, ജെ ഡി യു നേതാവ് നിതീഷ് കുമാര്‍, എല്‍ ജെ പി നേതാവ് രാം വിലാസ് പാസ്വാന്‍, ശിവസേനാ അധ്യക്ഷന്‍ ഉദ്ധവ് താക്കറേ, ബി ജെ പി നേതാക്കളായ രാജ്‌നാഥ് സിങ്, സുഷമാ സ്വരാജ് തുടങ്ങിയവരും അമിത് ഷായ്ക്ക് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെത്തിയ നരേന്ദ്ര മോദി രാംനാഥ് കോവിന്ദുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. നരേന്ദ്ര മോദിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്ത് രാഷ്ട്രപതി കൈമാറി. കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലേക്കുള്ള അംഗങ്ങളുടെ പേരു നിര്‍ദേശിക്കാനും സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കുള്ള സമയവും തിയതിയും അറിയിക്കാനും മോദിയോട് രാഷ്ട്രപതി ആവശ്യപ്പെട്ടു..

Rashtrapati Bhavan: Exercising powers vested in him under Article 75 (1) of the Constitution of India, President Ram Nath Kovind, today appointed Narendra Modi to the office of Prime Minister of India pic.twitter.com/63lfkNtzsD