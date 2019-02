പട്‌ന: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ രൂക്ഷമായി പരിഹസിച്ച് ആര്‍ജെഡി നേതാവും ലാലുപ്രസാദ് യാദവിന്റെ മകനുമായ തേജസ്വി യാദവ് രംഗത്ത്. തന്റെ ഭരണത്തിന്‍ കഷണ്ടിയുള്ളവർക്ക് മുടി വളരുമെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ചീപ്പ് വിൽക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരനാണ് മോദിയെന്നുമാണ് തേജസ്വി യാദവിന്റെ പരിഹാസം.

പട്‌നയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച റാലിയില്‍ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

2014 ല്‍ കഷണ്ടിയുള്ള ആളുകള്‍ക്ക് മോദി ചീപ്പ് വില്‍ക്കാനായി എത്തി. അപ്പോള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് മുടിയില്ലാത്തതിനാല്‍ ഇതുകൊണ്ടെന്തുചെയ്യാനാണെന്നാണ് ജനങ്ങള്‍ ചോദിച്ചത്. ഇപ്പോള്‍ ഈ ചീപ്പ് വാങ്ങുക, എങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ മുടി വളരാന്‍ സഹായിക്കാമെന്ന് അവര്‍ക്ക് ഉറപ്പ് നല്‍കുകയാണ് മോദി ചെയ്‌തെന്നും തേജസ്വി യാദവ് പരിഹസിച്ചു.

കോണ്‍ഗ്രസ് ഉള്‍പ്പെടുന്ന മഹാഗഡ്ബന്ധന്‍ സഖ്യത്തിലെ പ്രധാന പാര്‍ട്ടിയാണ് ആര്‍ജെഡി. സഖ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എന്‍ഡിഎയുടെ പരിഹാസത്തിന് ഉറച്ച മറുപടിയും തേജസ്വി യാദവ് പറഞ്ഞു. സ്വാര്‍ഥ താത്പര്യത്തിനായാണ് പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ബിജെപി ആരോപിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ തങ്ങള്‍ വ്യത്യസ്തരായ പാര്‍ട്ടികളാണെങ്കിലും ഒരു സൂചിയെന്നപോലെ ഒന്നിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിച്ച് വൈവിധ്യങ്ങളായ നിറങ്ങളുള്ള ചരടുകള്‍ കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ തുന്നിച്ചേര്‍ക്കുമെന്ന് തേജസ്വി യാദവ് പറഞ്ഞു.

