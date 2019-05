ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളും അവസാനിക്കുന്ന ഉടന്‍ രാഷ്ട്രപതിയെ കാണാനൊരുങ്ങി പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആര്‍ക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായാല്‍ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയെ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാന്‍ വിളിക്കരുതെന്ന ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ രാഷ്ട്രപതിയെ കാണാനിരിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

21 പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ ഒപ്പിട്ട ഒരു കത്ത് രാഷ്ട്രപതിക്ക് നല്‍കാനാണ് തീരുമാനം. ഒരു ബദല്‍ സര്‍ക്കാരിന് തങ്ങളുടെ പിന്തുണ കാണിച്ചുള്ള കത്താകും നല്‍കുക. 543 അംഗ ലോക്‌സഭയില്‍ കേവലഭൂരിപക്ഷത്തിന് 272 സീറ്റുകളാണ് വേണ്ടത്.

2014-ല്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് 282 സീറ്റുകള്‍ നേടി ബിജെപി കേവലഭൂരിപക്ഷം കടന്നിരുന്നു. എന്‍ഡിഎ മുന്നണിക്ക് 336 സീറ്റുകളും ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത്തവണ ഒരു തൂക്കുസഭക്കുള്ള സാധ്യത മുന്നില്‍കണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിക്ക് രാഷ്ട്രപതി സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാന്‍ അവസരം നല്‍കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ നടത്തുന്നത്.

ആന്ധ്രപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവാണ് 21 പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഏകോപന ചുമതല വഹിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന. വിവിപാറ്റിലെ 50 ശതമാനം വോട്ടുകള്‍ എണ്ണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയില്‍ നടത്തിയ നിമയപോരാട്ടത്തിന് പ്രതിക്ഷപാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കിയിരുന്നത് നായിഡുവായിരുന്നു.

1998ലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഒരു പാര്‍ട്ടിക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും, ബി.ജെ.പി നേതാവായിരുന്ന വാജ്‌പേയി സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാന്‍ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു. വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം കാണിക്കുന്ന സമ്മതപത്രങ്ങള്‍ ഹാജരാക്കുവാന്‍ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന കെ.ആര്‍.നാരായണന്‍ വാജ്‌പേയിയോടാവശ്യപ്പെട്ടു. അതനുസരിച്ച് വാജ്‌പേയി സമ്മതപത്രങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുകയും സഭയില്‍ 10 ദിവസത്തിനകം വിശ്വാസവോട്ടു തേടിയിരിക്കുമെന്ന് രാഷ്ട്രപതിയോട് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. വിവിധ രാഷ്ട്രീയകക്ഷികളുടെ പിന്തുണയോടെ വാജ്‌പേയി സഭയില്‍ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ചു. അന്ന് ബിജെപിക്ക് 178 സീറ്റുകളായിരുന്നു ലഭിച്ചത്. എന്നാല്‍ 19 മാസത്തിന് ശേഷം നടന്ന വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പില്‍ ഒരു വോട്ടിന് സര്‍ക്കാര്‍ പരാജയപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്.

Content Highlights: Opposition Plans An Unusual Request For President After Polls