കൊല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ എം എല്‍ എമാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ ബി ജെ പിയില്‍ ചേര്‍ന്ന സംഭവത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്. സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്ത ഒരു തൃണമൂല്‍ എം എല്‍ എയാണ് ഇന്നലെ ബി ജെ പിയില്‍ ചേര്‍ന്നതെന്നും മറ്റുള്ളവര്‍ സി പി എം, കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങളാണെന്നും തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പറഞ്ഞു. തോക്കിന്‍മുനയില്‍ നിര്‍ത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനാലാണ് ആറ് കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ ബി ജെ പിയില്‍ ചേര്‍ന്നതെന്നും തൃണമൂല്‍ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്ററില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

#FactCheck

One suspended MLA of Trinamool joined BJP yesterday. The others were from Congress and CPI(M). The number of councillors is 6. That too they were forced at gunpoint to do so.