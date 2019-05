കണ്ണൂര്‍: നിഖാബ് ധരിച്ചെത്തുന്നവരെ വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കരുതെന്ന് സിപിഎം കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം.വി.ജയരാജന്‍. വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ക്യൂവില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ മുഖപടം മാറ്റണമെന്നും എം വി ജയരാജന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കണ്ണൂരിലെ പരിപാടിയിലാണ് ജയരാജന്റെ പ്രസ്താവന.

പോളിങ് ബൂത്തിലെ ക്യാമറയില്‍ കൃത്യമായി പതിയുന്ന തരത്തില്‍ മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കാവൂ. ഇത് പോലെ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ തയ്യാറാകുമോയെന്നും ജയരാജന്‍ ചോദിച്ചു. ഇത് നടപ്പാക്കിയാല്‍ യുഡിഎഫ് ജയിക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും എല്‍ഡിഎഫ് ജയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ജയരാജന്റെ പ്രസ്താവന വിവാദമായതോടെ വിശദീകരണവുമായി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ രംഗത്തെത്തി. നിഖാബ് ധരിച്ച് ആരെങ്കിലും വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ വരുന്നത് തെറ്റില്ലെന്ന് കോടിയേരി പറഞ്ഞു. പോളിങ് ബൂത്തില്‍ അങ്ങനെ വരാന്‍ അവര്‍ക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അത് അവരുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതിയുടെ ഭാഗമാണ്. എന്നാല്‍ ബൂത്ത് ഏജന്റ്മാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ മുഖം കാണിക്കണമെന്നും കോടിയേരി വ്യക്തമാക്കി.

