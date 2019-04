ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക പേജുകളോ വോളന്റിയര്‍മാരെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജുകളോ നീക്കംചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന വിശദീകരണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് ട്വീറ്റ്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 687 പേജുകളും അക്കൗണ്ടുകളും നീക്കം ചെയ്തു എന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ പ്രസ്താവനക്ക് വിശദീകരണവുമായാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയത്.

തെറ്റായ വാര്‍ത്തകളും വിവരങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളാണ് നീക്കം ചെയ്തതെന്നായിരുന്നു ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ വാദം.



കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക പേജുകളോ വോളന്റിയര്‍മാരെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജുകളോ നീക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കോണ്‍ഗ്രസിന്റേത് എന്ന പേരില്‍ നീക്കം ചെയ്ത പേജുകളേയും അക്കൗണ്ടുകളേയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അധികൃതരില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കാനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്- കോണ്‍ഗ്രസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

This is to clarify no official pages run by INC have been taken down. Additionally, all pages run by our verified volunteers are also unaffected.



In the mean time, we are awaiting a response from Facebook to provide us a list of all pages/accounts that they have taken down.