ന്യൂഡല്‍ഹി: സര്‍ക്കാരിന്റെ അഞ്ചുവര്‍ഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ജനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്കരി. ഇത്തവണത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മുടെ ഭരണത്തിന്റെ പരീക്ഷയാണ്. അഞ്ചുവര്‍ഷത്തെ പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജനങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ടിയെ വിലയിരുത്തും. നമ്മള്‍ നന്നായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചില്ലെന്ന് ജനങ്ങള്‍ ചിന്തിച്ചാല്‍ മറ്റുപാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് അവസരം ലഭിക്കും- നിതിന്‍ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു. എന്‍.ഡി.ടി.വിക്ക് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമര്‍ശം.

രാഷ്ട്രീയം അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് താന്‍ കരുതുന്നില്ലെന്നും സമൂഹത്തെ സേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതെന്നാണ്‌ തന്റെ നിലപാടെന്നും നിതിന്‍ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു. വിവിധ മേഖലകളില്‍ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ കരുത്തില്‍ നരേന്ദ്രമോദി വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമെന്നും കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നേരിട്ട് പണം കൈമാറുന്ന പദ്ധതി ഇതില്‍ എടുത്തുപറയേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ജാതി രാഷ്ട്രീയത്തോടും സ്വജനപക്ഷപാതത്തോടും താന്‍ ഒരിക്കലും താത്പര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയാകാന്‍ തനിക്ക് താത്പര്യമില്ലെന്നും നിതിന്‍ ഗഡ്കരി അഭിമുഖത്തില്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു.

