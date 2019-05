ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യ വീണ്ടും എന്‍.ഡി.എ ഭരിക്കുമെന്ന് നാല് എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ ഫലങ്ങള്‍.

എന്‍.ഡി.ടി.വിയും ടൈംസ് നൗവും എന്‍.ഡി.എക്ക് മൂന്നൂറോ അതില്‍ കൂടുതലോ സീറ്റുകള്‍ കിട്ടുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നു. റിപ്പബ്ലിക്ക് ടി.വിയും ന്യൂസ് എക്‌സും സംഘടിപ്പിച്ച എക്‌സിറ്റ് പോളില്‍ യഥാക്രമം 287 ഉം 298 സീറ്റുകളാണ് എന്‍.ഡി.എക്ക് ലഭിക്കുക

എന്‍.ഡി.ടി.വി

എന്‍.ഡി.എ 306 യു.പി.എ 124 മറ്റുള്ളവര്‍ 112

ടൈംസ് നൗ സി.എന്‍.എക്‌സ്

എന്‍.ഡി.എ 306 യു.പി.എ 132 മറ്റുള്ളവര്‍ 104

റിപ്പബ്ലിക്- സീ വോട്ടര്‍

എന്‍.ഡി.എ 287 യു.പി.എ 128 മറ്റുള്ളവര്‍ 127

ന്യൂസ് എക്‌സ്

എന്‍.ഡി.എ 298 യു.പി.എ 118 മറ്റുള്ളവര്‍ 127

Content highlights :NDA has majority says Republic Times now Exit poll