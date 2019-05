ഭോപ്പാല്‍: മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ഘാതകനായ നാഥുറാം ഗോഡ്‌സെ രാജ്യസ്‌നേഹിയാണെന്ന് ഭോപ്പാലിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥി സാധ്വി പ്രജ്ഞാ സിങ് ഠാക്കൂര്‍. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഹിന്ദു തീവ്രവാദി ഗോഡ്‌സെയാണെന്ന മക്കള്‍ നീതി മെയ്യം നേതാവ് കമല്‍ ഹാസന്റെ പ്രസ്താവനയില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു പ്രജ്ഞാ സിങിന്റെ വിവാദ പരാമര്‍ശം.

നാഥുറാം ഗോഡ്‌സെ ഒരു ദേശസ്‌നേഹിയാണെന്ന് പ്രജ്ഞ പറഞ്ഞു. ഒരു ദേശസ്‌നേഹി എപ്പോഴും ദേശസ്‌നേഹിയായി തന്നെ തുടരും. ചിലര്‍ ഗോഡ്‌സെയെ തീവ്രവാദി എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരക്കാര്‍ക്ക് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തക്കതായ മറുപടി നല്‍കുമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. വിവാദ പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

മലേഗാവ് സ്‌ഫോടന കേസിലെ പ്രതിയായ പ്രജ്ഞാ സിങ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രാചരണത്തിനിടെ നേരത്തെയും വിവാദ പരാമര്‍ശം നടത്തിയിരുന്നു. മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിനിടെ വീരമൃത്യു വരിച്ച മഹാരാഷ്ട്ര എടിഎസ് തലവന്‍ ഹേമന്ദ് കര്‍ക്കറയെ അധിക്ഷേപിച്ച് സംസാരിച്ചതിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ 72 മണിക്കൂര്‍ പ്രജ്ഞാ സിങിന് പ്രചാരണ വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഗോഡ്‌സെ രാജ്യസ്‌നേഹിയാണെന്ന പ്രജ്ഞാ സിങിന്റെ പ്രസ്താവനയോട് യോജിക്കുന്നില്ലെന്ന് ബിജെപി വാക്താവ് ജി.വി.എല്‍ നരസിംഹ റാവു പറഞ്ഞു. അത്തരം പ്രസ്താവനയെ പാര്‍ട്ടി അപലപിക്കുന്നു. അവരോട് വിശദീകരണം തേടും. പൊതുസമൂഹത്തോട് അവര്‍ മാപ്പ് പറയണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

