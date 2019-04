ന്യൂഡല്‍ഹി: മീഡിയ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ആന്‍ഡ് മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ലാതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികളും നമോ ടി.വി.യിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യരുതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍. കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരമില്ലാതെ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളക്കമുള്ള പരിപാടികള്‍ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ഉടന്‍ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു.

ഡല്‍ഹിയിലെ ചീഫ് ഇലക്ടറല്‍ ഓഫീസര്‍ക്ക് അയച്ച കത്തിലാണ് നിര്‍ദേശം. ചില ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തിനായി ബി.ജെ.പി. സമീപിച്ചിരുന്നെന്നും എന്നാല്‍, തങ്ങളുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങളും നമോ ടി.വി.യില്‍ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഡല്‍ഹി സി.ഇ.ഒ. കമ്മിഷനെ അറിയിച്ചു.

ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയയില്‍ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയപരസ്യങ്ങള്‍ക്കും എം.സി.എം.സി.യുടെ അംഗീകാരം നിര്‍ബന്ധമാണ്.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജീവിതം ആസ്ദമാക്കിയുള്ള പി.എം.മോദി എന്ന ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നരേന്ദ്ര മോദിയുടേയും ബിജെപിയുടേയും പ്രചാരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമോ ടിവിയില്‍ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനും വിലക്കുണ്ട്.

Content Highlights: NaMo TV can only carry pre-certified political content, says Election Commission