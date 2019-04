ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്വന്തം പേരിലുള്ള വ്യാജ കത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ പരാതിയുമായി മുതിര്‍ന്ന ബി.ജെ.പി നേതാവ് മുരളീ മനോഹര്‍ ജോഷി. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ബി.ജെ.പി നേതൃത്വത്തെ വിമര്‍ശിക്കുന്ന കത്താണ് മുരളീ മനോഹര്‍ ജോഷിയുടേതെന്ന പേരില്‍ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് അദ്ദേഹം പരാതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

മുരളി മനോഹര്‍ ജോഷി മറ്റൊരു മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് എല്‍.കെ അദ്വാനിക്ക് എഴുതിയതെന്ന പേരിലാണ് കത്ത് പ്രചരിക്കുന്നത്. താന്‍ ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തെഴുതിയിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ജോഷി ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണമെന്നും മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ സുനില്‍ അറോറക്ക് നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഈ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിക്ക് ആകെ 120 സീറ്റുകളും അദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടന്ന 91 മണ്ഡലങ്ങളില്‍ 810 സീറ്റുകളും മാത്രമെ ലഭിക്കുയെന്നുമാണ് കത്തില്‍ പറയുന്നത്. മറ്റ് പാര്‍ട്ടികള്‍ സീറ്റ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും താന് പോകാന്‍ തയ്യാറായില്ലെന്നുമാണ് കത്തില്‍ പറയുന്നു.

