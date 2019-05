ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അഞ്ചാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് തിങ്കളാഴ്ച നടക്കും. പരസ്യപ്രചാരണം ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് സമാപിക്കും. ഏഴ് സംസ്ഥാനത്തായി 51 മണ്ഡലത്തിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. ബംഗാള്‍, ജാര്‍ഖണ്ഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അവസാനവട്ട പ്രചാരണത്തെ ഫോനി ചുഴലിക്കാറ്റ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉത്തര്‍പ്രദേശ്(14), രാജസ്ഥാന്‍(12), ബംഗാള്‍(7), മധ്യപ്രദേശ്(7), ബിഹാര്‍(5), ജാര്‍ഖണ്ഡ്(4), ജമ്മുകശ്മീര്‍(2) എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മണ്ഡങ്ങളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. സോണിയാ ഗാന്ധി(റായ്ബറേലി), രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, സ്മൃതി ഇറാനി(അമേഠി), രാജീവ് പ്രതാപ് റൂഡി(മുസഫര്‍പുര്‍), അര്‍ജുന്‍ മുണ്ട(റാഞ്ചി), ജയന്ത് സിന്‍ഹ(ഹസാരിബാഗ്), രാജ്യവര്‍ധന്‍ സിങ് റാത്തോഡ്, കൃഷ്ണ പുനിയ( ജയ്പുര്‍ റൂറല്‍), രാജ്‌നാഥ് സിങ്, പൂനം സിന്‍ഹ(ലഖ്‌നൗ), ദിനേഷ് ത്രിവേദി (ബാരക്പുര്‍) തുടങ്ങിയവര്‍ അഞ്ചാം ഘട്ടത്തില്‍ ജനവിധിതേടുന്ന പ്രമുഖരാണ്.

