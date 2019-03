ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഏഴാമത്തെ സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക പുറത്തിറക്കി. ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, തമിഴ്‌നാട്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഛത്തീസ്ഗഢ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 35 സീറ്റുകളിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥികളെയാണ് ഏഴാമത്തെ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഉത്തര്‍പ്രദേശ് പി.സി.സി. അധ്യക്ഷന്‍ രാജ് ബബ്ബാര്‍, മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി രേണുക ചൗധരി, കരണ്‍ സിങിന്റെ മകന്‍ വിക്രമാദിത്യ സിങ് തുടങ്ങിയവര്‍ ഏഴാം പട്ടികയില്‍ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ മൊറാദാബാദില്‍നിന്ന് മത്സരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്ന രാജ് ബബ്ബാര്‍ ഫത്തേപ്പുര്‍ സിക്രിയില്‍നിന്ന് മത്സരിക്കും. രാജ് ബബ്ബാറിന് പകരം ഇമ്രാന്‍ പ്രതാപ്ഗര്‍ഹിയയാണ് മൊറാദാബാദിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥി.

മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ രേണുക ചൗധരി തെലങ്കാനയിലെ ഖമ്മത്തുനിന്ന് മത്സരിക്കും. കരണ്‍ സിങിന്റെ മകന്‍ വിക്രമാദിത്യ സിങ് ജമ്മുകശ്മീരിലെ ഉധംപുർ മണ്ഡലത്തിലാണ് മത്സരിക്കുക. 35 ലോക്‌സഭ മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പുറമേ ഒഡീഷ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ 54 സ്ഥാനാര്‍ഥികളെയും കോണ്‍ഗ്രസ് കഴിഞ്ഞദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

