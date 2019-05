ന്യൂഡല്‍ഹി: രണ്ടാം വട്ടം നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേല്‍ക്കുമ്പോള്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങില്‍ ബിംസ്‌റ്റെക് (ബേ ഓഫ് ബംഗാള്‍ ഇനീഷിയേറ്റീവ് ഫോര്‍ മള്‍ട്ടി സെക്ടറല്‍ ടെക്നിക്കല്‍ ആന്‍ഡ് ഇക്കണോമിക് കോ ഓപറേഷന്‍ -BIMSTEC) അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രതലവന്‍മാര്‍ പങ്കെടുക്കും.

ബംഗ്ലാദേശ്, ഭൂട്ടാന്‍, മ്യാന്‍മര്‍, നേപ്പാള്‍, ശ്രീലങ്ക, തായ്‌ലന്‍ഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയെ കൂടാതെ കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങള്‍. അതേ സമയം അയല്‍ രാജ്യങ്ങളെയെല്ലാം ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ഖാനെ ക്ഷണിച്ചതായി സൂചനയില്ല.

മേയ് 30-നാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ്. 2014-ല്‍ ആദ്യ തവണ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് സാര്‍ക് (SAARC) നേതാക്കളെയായിരുന്നു ക്ഷണിച്ചിരുന്നത്. സാര്‍കിലെ അംഗരാജ്യമായ പാകിസ്താനും അന്ന് ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷരീഫ് ചടങ്ങില്‍ സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

