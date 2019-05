ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷം കെ.പി.സി.സി.യില്‍ അഴിച്ചുപണി നടത്തുമെന്ന് കെ.പി.സി.സി. അധ്യക്ഷന്‍ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍. ഹൈക്കമാന്‍ഡിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് അഴിച്ചുപണി നടത്തുന്നതെന്നും ജംബോ കമ്മിറ്റി ഇത്തവണയുണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഡല്‍ഹിയില്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണസംവിധാനം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് സി.പി.എം. വ്യാപകമായി കള്ളവോട്ട് നടത്തിയതെന്നും കെ.പിസി.സി. അധ്യക്ഷന്‍ ആരോപിച്ചു. മുസ്ലീം ലീഗിനെതിരായ കള്ളവോട്ട് ആരോപണത്തിലും അന്വേഷണം വേണം. ഏത് അന്വേഷണത്തെയും ലീഗ് സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലീം ലീഗ് കള്ളവോട്ട് ചെയ്യില്ലെന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയചരിത്രത്തില്‍നിന്ന് മനസിലാക്കിയതെന്നും എന്നാല്‍ ആരോപണമുയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പരിശോധന വേണമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി വ്യക്തമാക്കി.

സി.പി.എം. സംഘടിതമായി കള്ളവോട്ട് നടത്താന്‍ ആസൂത്രണം നടത്തി. കോടിയേരി 18 സീറ്റ് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇതിനുതെളിവാണ്. ഇത്രയും പ്രതികൂലസാഹചര്യത്തില്‍ 18 സീറ്റ് ലഭിക്കുമെന്ന് സി.പി.എം. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചത് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. കണ്ണൂരിലെ കള്ളവോട്ട് വാര്‍ത്ത പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന് ഭീഷണിയാണ്. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, കേരളസമൂഹം അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നില്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായിനിലകൊള്ളുന്നു-മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.

