കോഴിക്കോട് : ടോം വടക്കന്റെ വരവ് തീരുമാനിച്ചത് അഖിലേന്ത്യാ കമ്മറ്റിയാണ്. ഇക്കാര്യം തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ പി.എസ് ശ്രീധരന്‍ പിള്ള. മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ബിജെപിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. കെപിസിസി എക്‌സിക്യൂട്ടീവില്‍ പെട്ട മൂന്നുപേര്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ് ഇനി വരുന്നതെന്ന കാര്യം മാധ്യമങ്ങളോട് പറയാന്‍ സാധിക്കില്ല. വിരല്‍ ഞൊടിച്ചാല്‍ വരാന്‍ ധാരാളം നേതാക്കളുണ്ട്. അവരെക്കുറിച്ച് പറയാന്‍ പറ്റില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തൃശ്ശൂരില്‍ ടോം വടക്കന്‍ മത്സരിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അത്തരം നീക്കങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ശ്രീധരന്‍ പിള്ള പറഞ്ഞു. കേരളത്തില്‍ ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമുണ്ട്. ടോം വടക്കന്‍ വരുന്നതുകൊണ്ടോ വരാതിരുന്നതുകൊണ്ടോ അതില്‍ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പത്തനംതിട്ട സീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിജെപിയില്‍ യാതൊരു തര്‍ക്കവുമില്ല. അങ്ങനെ പ്രചരിക്കുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ക്കൊന്നും യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലെന്നും ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയായി ശ്രീധരന്‍ പിള്ള പറഞ്ഞു. സത്യത്തെ തലകീഴ്‌മേല്‍ മറിച്ച് തമസ്‌കരിക്കുന്ന വാര്‍ത്തകളാണ് അതൊക്കെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബിജെപിയില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു തര്‍ക്കവുമില്ല. സ്ഥാനാര്‍ഥികളെപ്പറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുത്തുകഴിഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സി.കെ പത്മനാഭന്‍, ഒ രാജഗോപാല്‍, പി.കെ കൃഷ്ണദാസ് തുടങ്ങിയ നേതാക്കള്‍ എല്ലാ ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ച് മണ്ഡലം തലത്തില്‍ വരെയുള്ള നേതാക്കളുമായും സംസാരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തകരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സ്വരൂപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും അതനുസരിച്ച് ഒന്നാമത് ആരാണ് രണ്ടാമത് ആരാണ് മൂന്നാമത് ആരാണ് എന്നിങ്ങനെ ലിസ്റ്റുകള്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കെ. സുരേന്ദ്രന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നേതാക്കള്‍ മത്സരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാര്‍ട്ടി അതിന്റേതായ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ശ്രീധരന്‍ പിള്ള വ്യക്തമാക്കി.

